Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 479 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 253.915 casi accertati da inizio epidemia. Diminuiscono i contagi, ma diminuiscono anche i tamponi processati: ieri erano +53.123, oggi sono +36.807, cioè 16.316 in meno.

Il Veneto e il Lazio superano la Lombardia per numero totale di contagi. Se ne registrano rispettivamente 78, 61 e 68. Piuttosto stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 56 nelle ultime 24 ore, con l’aumento di una sola unità rispetto a ieri. In leggera salita il numero di guariti e i dimessi: 203.786 contro i 203.640 di ieri. Questo dato si traduce in 23 ricoveri odierni.

Purtroppo, il totale dei morti sale a 35.396; sono 4 le persone decedute nella giornata odierna. Si contano 14.773 persone attualmente positive in Italia. I guariti raggiungono quota 203.786 con 146 registrati nelle ultime 24 ore.

Positivi regione per regione

Di seguito, il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

5.377 in Lombardia

in Lombardia 1.727 in Emilia Romagna

in Emilia Romagna 865 in Piemonte

in Piemonte 1.284 nel Lazio

nel Lazio 1.607 in Veneto

in Veneto 285 in Liguria

in Liguria 194 nelle Marche

nelle Marche 712 in Sicilia

in Sicilia 254 in Abruzzo

in Abruzzo 129 a Bolzano

a Bolzano 196 in Friuli Venezia Giulia

in Friuli Venezia Giulia 323 in Puglia

in Puglia 146 in Calabria

in Calabria 59 a Trento

a Trento 667 in Toscana

in Toscana 489 in Campania

in Campania 105 in Sardegna

in Sardegna 83 in Umbria

in Umbria 35 in Molise

in Molise 65 in Basilicata

in Basilicata 9 in Valle d’Aosta

Vertice Governo – Regioni: chiusura discoteche?

Intanto il Governo e le Regioni stanno decidendo il futuro delle discoteche nella Fase 3 dell’emergenza. E’ in corso da questo pomeriggio la videoconferenza convocata dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, per confrontarsi sulla questione.

Stando alle indiscrezioni, pare che l’esecutivo voglia invitare le Regioni ad attenersi al dpcm del 7 agosto scorso, il quale recita che “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. I gestori dei locali fanno resistenza: “A rischio 4 miliardi di fatturato”.

