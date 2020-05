Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: superati i 100.000 guariti

Come di consueto, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 84.842 (-3.119) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 218.268 con l’incremento di 1.083. Purtroppo, si registrano complessivamente 30.395 deceduti con 194 vittime nella giornata odierna.

Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite 4.008 persone per un totale di 103.031. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono, in questo momento, 13.834 (ieri erano 14.636), di cui 1.034 in terapia intensiva (ieri erano 1.168). Calano le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia, oggi, se ne contano 69.974 (ieri erano 72.157).

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 69.171 tamponi (contro i 63.775 di ieri). Il numero totale dei test, dunque, sale a quota 2.514.234.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

30.262 in Lombardia

in Lombardia 13.934 in Piemonte

in Piemonte 7.401 in Emilia Romagna

in Emilia Romagna 5.877 in Veneto

in Veneto 4.448 in Toscana

in Toscana 4.345 nel Lazio

nel Lazio 2.982 in Liguria

in Liguria 3.230 nelle Marche

nelle Marche 1.965 in Campania

in Campania 2.729 in Puglia

in Puglia 2.080 in Sicilia

in Sicilia 1.676 in Abruzzo

in Abruzzo 830 a Trento

a Trento 869 in Friuli Venezia Giulia

in Friuli Venezia Giulia 473 a Bolzano

a Bolzano 612 in Calabria

in Calabria 550 in Sardegna

in Sardegna 118 in Valle d’Aosta

in Valle d’Aosta 111 in Umbria

in Umbria 145 in Basilicata

in Basilicata 205 in Molise

I dati della Lombardia

Per quanto riguarda la regione Lombardia, il totale dei casi positivi sale a 81.225 con 502 nuovi contagi nella giornata odierna. Si registrano, complessivamente, 14.924 vittime: 85 persone sono decedute nelle ultime 24 ore. I guariti salgono a quota 36.039 con 2.138 nuovi guariti. Oggi, sono stati eseguiti 11.478 tamponi.

