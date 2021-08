Bollettino covid 19 del 23 agosto 2021: nuovi positivi, test e decessi

Bollettino situazione epidemiologica aggiornato al 23 agosto 2021. Nelle ultime 24 ore nuovi positivi oltre soglia 4mila sebbene sia lunedì

Nelle ultime 24 ore di lunedì 23 agosto, il numero dei nuovi casi positivi al covid 19 è pari a 4.168 sulla base di 101.341 test effettuati. Il numero maggiore di casi positivi sono stati registrati in Sicilia, dove aumentano le restrizioni e in cui si attende il numero aggiornato delle terapie intensive e dei ricoveri della giornata di domani per valutare un cambio di colore della regione.

Nelle ultime 24 ore sono 1.121 i nuovi casi di covid 19 in Sicilia, seguono Emilia Romagna con 558, Toscana con 438, Veneto con 331 nuovi casi.

I decessi del Bollettino del 23 agosto 2021 sono 44, 3.105 i guariti, 13 i ricoveri in più nelle terapie intensive della giornata di oggi e 161 quelli nei reparti di degenza.

Salgono a quota 75.306.022 le dosi di vaccino somministrate in totale e a 4,1% (+7%) il tasso di positività.

Sul fronte dell’emergenza sanitaria, sono diverse le posizioni espresse da esperti e politici. Tra queste il parere che fa discutere del Primario del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano, Massimo Galli, secondo cui la seconda dose di vaccino per i contagiati dal virus sarebbe inutile se non priva di rischi, per poi arrivare all’opinione espressa dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui per il 15 settembre non verrà introdotto l’obbligo di vaccinarsi, in quanto l’80% della popolazione sarà già immunizzato.