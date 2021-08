Covid-19, il bollettino di oggi 22 agosto 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 22 agosto contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi, 22 agosto 2021, il bollettino registra 23 persone positive decedute e 5.923 nuovi casi accertati. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 472 (6 in più rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 33). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 175.539.

La Regione Lazio ha comunicato che vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi alle guarigioni ed alle ospedalizzazioni. Questo a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito dell’attacco hacker al CED regionale.

Nessuna Regione verrà spostata in zona gialla, perché non superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Intanto il governo ha preparato un’altra misura di sostegno. Si tratta del bonus terme. L’incentivo è finalizzato a sostenere le attività termali, che si ritrovano tra le categorie che hanno sofferto di più durante il periodo di Covid. A tal fine tutti i cittadini potranno acquistare servizi termali, a prescindere dal loro Isee, presso tutti gli stabilimenti termali accreditati. L’elenco completo non è ancora disponibile ma uscirà sul sito del Ministero dello sviluppo economico dal via delle prenotazioni.