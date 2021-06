Arrivano da Walter Sabatini conferme su Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco è a un passo dal Bologna. Ai dettagli il trasferimento dallo Shangai Port

Un lungo corteggiamento che ha finalmente dato i frutti sperati: Marko Arnautovic torna in Italia e approda nel cuore dell’Emilia. Ad attenderlo, infatti, c’è il Bologna di Walter Sabatini, sostenitore del calciatore austriaco e primo fautore dell’operazione.

Arriva proprio dall’ex dirigente della Roma la conferma sulla riuscita dell’operazione: in una lunga intervista al Messaggero, Sabatini parla così di Arnautovic.

“Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono”.

Un’investitura in piena regola per un giocatore già transitato in Italia nella stagione 2009/2010 con la maglia dell’Inter, con però solo 3 presenze a registro e un impatto tutt’altro che travolgente.

E’ nel Regno Unito che il nazionale austriaco ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, mettendosi in mostra con le maglie di Stoke City e West Ham.

L’approdo in rossoblù appare oramai a un passo, con gli ultimi dettagli da dover essere sistemati tra Arnautovic e lo Shangai Port, club cinese attualmente proprietario del cartellino. Prima di accasarsi al Bologna, infatti, l’austriaco si svincolerà dalla sua attuale squadra.