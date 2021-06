Nel disco Tropico canta anche con Elisa, Coez, Calcutta e Franco 126

È disponibile da oggi il pre-order della versione in vinile di Non esiste amore a Napoli (Island Records), il nuovo album di TROPICO, progetto discografico dell’autore e compositore Davide Petrella. Dopo aver pubblicato per Island Records i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro e Egotrip, e dopo la release dello scorso maggio del singolo Carlito’s Way, brano raffinato dalle sonorità delicate e dalle atmosfere rarefatte, l’artista svela oggi il frutto prezioso del lavoro in studio degli ultimi mesi la cui uscita è prevista prossimamente. Il pre-order del vinile di Non esiste amore a Napoli dà accesso ai fan più affezionati a un’edizione a tiratura limitata del disco, numerato e autografato dallo stesso Tropico.

Nato interamente dalla penna del cantautore e compositore napoletano, Non esiste amore a Napoli è un prezioso mosaico composto da 14 tracce, tasselli tutti diversi stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza. Caleidoscopiche le sonorità, da quelle avvolgenti che ti riportano a casa a quelle più wavy – sprazzi di follia che ti fanno allontanare in auto di notte senza meta, lontano dalla città. Al fianco di Tropico anche quattro grandi nomi sulla cresta dell’onda della scena musicale italiana, Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126, che hanno voluto accompagnare Davide in questo suo nuovo viaggio arricchendo ulteriormente Non esiste amore a Napoli, collaborando con l’artista a quattro tracce presenti nella tracklist.

“Non esiste amore a Napoli”, la tracklist

01 – Carlito’s way

02 – Non esiste amore a Napoli / feat. Calcutta

03 – Geniale

04 – C’eravamo tanto amati / feat. Elisa

05 – Americano

06 – Dint o scuro

07 – Bambina

08 – Vasco / feat. Coez

09 – Non vogliamo diventare grandi

10 – Piazza Garibaldi / feat. FRANCO126

11 – Bambolina Voodoo

12 – Garage Days

13 – Balaclava

14 – Non esiste amore a Napoli