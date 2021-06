Le nuove Veline di Striscia la Notizia potrebbero essere due ex professioniste di Amici. Ecco di chi si tratta

Dopo quattro anni sul bancone di Striscia la Notizia, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno deciso di dire addio agli stacchetti. Al loro posto potrebbero arrivare due ex ballerine di Amici. Si tratta di Talisa Ravagnani che ha partecipato alla diaciannovesima edizione del talent; Talisa ha poi fatto ritorno nella scuola anche per l’edizione che si è appena conclusa per partecipare come ballerina professionista.

Giulia Pelagatti, invece, ha partecipato ad Amici 16, oltre ad aver lavorato in trasmissioni televisive come Colorado su Italia 1 e Felicissima Sera su Canale 5.

A lanciare la bomba, dal suo profilo Instagram, Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo Tv ha infatti pubblicato la copertina del prossimo numero di Nuovo Tv, che vede in prima pagine due ex allieve della scuola di Maria De Filippi.

Per il momento, la notizia non è stata ancora ufficializzata, così come i prossimi conduttori. Di recente si è parlato dell’arrivo dietro il bancone di Alessandro Siani con una tra Vanessa Incontrada e Ambra, che andranno ad affiancare le coppie storiche, Ezio Greggio-Enzo Iacchetti e Gerry Scotti-Michelle Hunziker.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Shaila e Mikaela hanno dichiarato: “C’è ansia, perché a Striscia siamo sempre state protette e come delle spugne cercavamo di attingere il meglio. Ora diventiamo indipendenti”.