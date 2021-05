Striscia la Notizia: è record per Shaila e Mikaela, le Veline: ecco perché

È tempo di addii a Striscia la Notizia: dopo ben 903 puntate e quattro anni insieme, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva abbandoneranno la trasmissione. Non senza portarsi a casa un record personale: le due, infatti, sono state le veline più longeve di sempre. Prima di loro, solo Costanza Caracciolo e Federica Nargi con 885 puntate, seguite da Ludovica Frasca e Irene Cioni con 866 presenze.

Le due, inoltre, sono state le uniche a condurre Paperissima Sprint pur essendo ancora in carica. Non sarà semplice per le ragazze lasciare il famoso bancone che le ha rese famose. Ai microfoni di Tgcom24, hanno condiviso la loro esperienza. Cresciuta a Genova da padre di origini angolane e madre afghana, Mikaela ha dichiarato di aver riscontrato non poche difficoltà agli inizi della sua carriera: “In tanti mi hanno ricoperta di insulti. L’Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tv. Mi piacerebbe essere stata di ispirazione“.

Al suo fianco, Shaila, 24enne di Secondigliano: “Tornerei volentieri a casa, se non fosse che nel mio settore non ci sono possibilità. Io voglio continuare a fare tivù, il mio sogno è diventare una conduttrice: i miei modelli Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Striscia mi ha insegnato tanto, è una vera famiglia. Mi ha aiutata a non sentirmi sola nel periodo terribile del Covid, mentre ero qui, a Milano, senza nessuno e lontana dai miei genitori“.