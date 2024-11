Domani la presentazione de “Il bosco incantato”

di Danilo Iammancino

Giovedì 14 novembre, alle ore 10, in Sala Giunta, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento di solidarietà “Il bosco incantato”, organizzato da Lo Sportello dei Sogni.

Parteciperanno: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano, la psicologa Gaia Caldarelli, componente del Comitato scientifico dello Sportello e il proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo.

Sarà proprio il vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena) ad ospitare l’evento benefico in bilico tra street food e magia, in programma mercoledì 27 novembre.

Tra gli interventi ci sarà anche quello del consulente di comunicazione food&wine, Ciccio Costantino che, per l’occasione, racconterà il suo sogno, ovvero quello di coinvolgere quante più persone possibili in questa iniziativa affinché si rafforzi sempre di più la rete dello Sportello che aiuta chi ancora ha la voglia di lottare, di vivere e sognare.

La filosofia dello Sportello dei sogni è quella di esaudire il desiderio del cuore di ogni paziente, rendendo possibile anche ciò che sembra impossibile, perché i sogni aiutano a guarire!

Lo Sportello dei sogni è dedicato ai pazienti con un’età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e mira ad esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.



Il programma dettagliato de “Il bosco incantato” e gli ospiti della serata saranno illustrati nel corso della conferenza.