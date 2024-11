Tananai al PalaSele di Eboli: tutto pronto per l’unica tappa campana del “Calmocobra Live 2024”

di Lucia Romaniello

Con il lancio del nuovo album “CALMOCOBRA”, Tananai si prepara a portare la sua musica in tutta Italia con il CALMOCOBRA LIVE 2024, un tour che lo vedrà protagonista sui palchi italiani per un mese. Il 15 novembre approderà al PalaSele di Eboli, l’unica tappa in Campania e la sua prima esibizione nella regione.

Sul palco, Tananai sarà affiancato da una band affiatata: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.Insieme interpreteranno i successi storici dell’artista e i brani inediti di CALMOCOBRA, in uno spettacolo che riflette l’atmosfera e il messaggio del disco.

Ph Giuseppe Antonelli

La scenografia si trasforma in una strada con segnaletica, marciapiedi e una panchina, simbolo del viaggio personale e artistico di Tananai, all’insegna della crescita e del desiderio di rallentare per apprezzare il presente. Un maxischermo centrale, progettato come un cartellone pubblicitario crollato, introduce il pubblico al concept dell’album con un video che esplora il tema della ricerca interiore.

L’album CALMOCOBRA, targato Eclectic Records/Capitol Records Italy, ha debuttato in vetta alla classifica FIMI/GfK, consolidando Tananai come uno degli artisti più seguiti del momento. Caratterizzato da testi maturi e melodie ricche, l’album mostra un lato più consapevole dell’artista, che alterna leggerezza a profondità espressiva.

Scaletta Tananai

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk love storia

Gli anni migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Tre quarti

Rave eclissi

Esagerata

Storie brevi

Sesso occasionale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale

La scaletta potrebbe subire variazioni

Info Utili – Palasele Eboli

I biglietti per la tappa di Eboli del CALMOCOBRA LIVE 2024 sono ancora disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it, – www.anni60produzioni.com.

Frecciarossa è Treno Ufficiale di “CALMOCOBRA LIVE 2024”.

Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.