Strum Graz-Lazio, le probabili formazioni del match

Tra poche ore si giocherà il terzo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2022/23. Questa sera alle 20:45, alla Merkur Arena il pubblico potrà assistere a Strum Graz-Lazio del gruppo F. I biancocelisti devono assolutamente vincere, dopo il passo falso compiuto contro il Midtjylland. Sarri dovrà rimettere le cose a posto, in un giro che al momento contra tutte e quattro le squadre a 3 punti.

La Lazio schiera dal primo minuto il giovane difensore spagnolo Gila, affianco dal veterano Romagnoli. Occasione anche per altri due suoi connazionali ispanici: Luis Alberto, che in questa stagione non pare essere troppo in sintonia con Sarri, e Pedro, al quale al momento sta perdendo il confronto con Zaccagni.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Strum Graz-Lazio.

Probabili formazioni

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer. A disposizione: Schutzenauer, Maric, Schnegg, Borkovic, Ingolitsch, Sarkaria, Demaku, Ljubic, Lang, Emegha, Jantscher, Fuseini.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Hysaj, Patric, Radu, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Zaccagni, Cancellieri.

Arbitro: Bastien (Fra).

Guardalinee: Zakrani e Berthomieu.

Quarto uomo: Pignard.

Var: Dieperink (Ola).

Avar: Oostrom.