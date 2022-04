Bridgerton, ecco chi rivedremo nella terza stagione

Un vero e proprio fenomeno mondiale, Bridgerton ha appassionato milioni di spettatori. Per questo motivo la serie non può far altro che continuare a raccontare la storia della famiglia Bridgerton con una terza stagione. L’annuncio del rinnovo è arrivato dal sito di Deadline: “Stimati membri dell’Alta Società, A quanto pare abbiamo un annuncio piuttosto speciale. Bridgerton tornerà con le stagioni 3 e 4. Questa scrittrice dovrà acquistare più inchiostro… Distinti saluti Lady Whistledown“.

Nel primo capitolo abbiamo assistito alla nascita dell’amore tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings Simon Basset, mentre il secondo era incentrato sul primogenito Anthony e il rapporto con le sorelle Kate e Edwina Sharma.

Ma di cosa parlerà la terza stagione? Non ci sono ancora molte anticipazioni sulla trama del prossimo capitolo della serie TV di Netflix ma se dovesse seguire il filo dei libri, allora il terzo capitolo dovrebbe essere dedicato a Benedict. Il terzo romanzo, La Proposta di un Gentiluomo, racconta dell’incontro tra il giovane e Sophie Becketta, una ragazza di buona famiglia ma relegata al ruolo di domestica, conosciuta durante un ballo in maschera organizzato dalla famiglia Bridgerton, in cui la ragazza riesce ad intrufolarsi. Anthony e Kate saranno presenti anche nella terza stagione ma non ci sarà più Edwina.