Bts: J-Hope con “More” ci presenta il suo alter ego Jack

J-Hope, membro della band coreana dei Bts, si lascia alle spalle il concept tutto fiorellini e cuoricini e si mette a nudo presentando al pubblico il suo nuovo progetto da solista “Jack in the box”.

Per questo nuovo comeback da solita, oggi è stata rilasciata la traccia, “More”, e J-Hope stravolge totalmente quello che è stato fin ora, raccontando e mettendo a nudo una nuova versione di sé. Come fosse un alter ego, Jack è più tenebroso, più rock, con tanta voglia di prendersi tutto ciò che è suo.

Il brano mostra delle musicalità hip hop old school miste a rock ben lontane da quello che abbiamo sentito con il suo ultimo singolo ”Chicken Noodle Soup” o con l’album “Hope Word”.

Sia il brano che il video hanno una nota dark che raccontano un nuovo Jung Ho-seok (nome dell’artista dei Bts), sicuramente più maturo e pronto a raccontarsi senza maschere.

Nel video abbiamo il solito J-Hope che conosciamo aprire una scatola: lì dentro c’è Jack (Jack in the box appunto), che ci parla della sua sete di vittoria, della voglia di riscatto e della fame di poter essere nient’altro che sé stesso.

Un comeback più maturo che fa ben sperare (come per l’alter ego di Suga, August D), la possibilità per i fan dei Bts di veder esprimere a pieno l’arte di J-Hope senza filtri. Intanto, nelle pochissime ore dall’uscita, ‘‘More” ha già superato i 5 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Traduzione del testo

Sono ancora (non abbastanza)

Autodidatta per 11 anni

La mia sottolineatura fluorescente è solo l’estetica dell’apprendimento

apprendimento senza fine

Funziona che urtano e cadono

Anche in questa posizione, fallo muovere

Fallo mio, fallo bene

La canzone preferita di qualcun altro, ah

Questa è metà della mia vita, la ragione di vita, la gioia di vivere

Continua come una forza trainante (Skrrt!)

Porta tutto

Sto facendo tutto

Ah, grida

dico “di più”

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po’ di più

Ah, grida

dico “di più”

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po’ di più

Calcia il rullante nell’orecchio, ho sentito che l’ha colpito

Il mio corpo va senza sosta, crea il mio mixtape

Anche con un feedback, torna indietro

KitKat, che mangia qualcosa di dolce, è dolce per me (apprezzare)

La reciprocità è così vantaggiosa

Se inietti olio, guido di nuovo

State tutti attenti, sono negligente

Ubriaco di un bel dipinto con l’arte, mantieni ‘Dali’

Lo voglio ancora allo stadio con i miei fan

Raccogli tutti i trofei, anche i Grammy

Onore e ricchezza non sono tutto, lo so già

Il mio lavoro mi fa respirare, quindi voglio DI PIÙ

Inspira, inspira, espira, espira, uh

Mi sento come se fossi vivo

Porta tutto

Sto facendo tutto

Ah, grida

dico “di più”

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po’ di più

Ah, grida

dico “di più”

Ah, sì, giusto

Perché ne voglio un po’ di più

Sì, ho sete

Ne ho bisogno, surfando al ritmo

Sono un pesce nell’acqua

Immergiti nella musica, sì

Eenie, meenie, miney, moe, ooh (giusto?)

Dancing baby flow (giusto?)

Mantieni la mia passione, devo andare

Sono ancora (non abbastanza