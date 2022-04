Bullismo a Viareggio, 15enne minacciato con coltelli e derubato. Ecco le dichiarazioni del Senatore Ferrara sul recente episodio

BULLISMO A VIAREGGIO: LE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FERRARA– Il senatore Ferrara ha ricevuto, purtroppo, una nuova segnalazione di bullismo. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi di “luccaindiretta.it”: “Un ragazzo – spiega il parlamentare – è stato intimidito, spintonato, derubato e minacciato con coltelli da quella, che la mamma del ragazzo, ha definito essere una gang del quartiere Varignano. Le aggressioni, mi è stato riferito, sono avvenute in passeggiata, al mercato, in piazza d’Azeglio e al Muraglione. Questo giovane ha paura persino di tornare a scuola e ora è seguito da un neuropsichiatra che ha rilevato una sindrome post traumatica. Pensate per un adolescente, nel pieno della sua crescita, che dolore debba essere, l’esser maltrattato umiliato in questo modo”.

Il senatore Ferrara ha poi così proseguito: “Viareggio è una città meravigliosa, solare che non merita questo e soprattutto non è accettabile che uno dei suoi piccoli abitanti subisca queste sofferenze. So che la famiglia si è rivolta alle forze dell’ordine a sporgere denuncia, ha scritto al sindaco, ha parlato con gli insegnati. Io dico: non permettiamo che i nostri ragazzi siano vittime indifferenti di questo malessere sociale. E’ vero, oggi ci sono problemi grandi come la guerra in Ucraina, il Covid, però non bisogna distrarsi dalla nostra quotidianità, dalla nostra realtà: ogni singola sofferenza non è tollerabile e vanno presi provvedimenti”.

Ferrara ha infine detto: “Faccio appello a tutti affinché non si voltino dall’altra parte e aiutino questo ragazzo e tutte le altre vittime del bullismo. Accendiamo il riflettore su questa piaga: il bullismo, tocca tanti ragazzi e ragazze che non possono e non devono essere lasciati soli dalle istituzioni e da tutti noi”.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Bullismo: la storia di Mika”. Clicca qui.

Ci trovi anche su Instagram. Dai uno sguardo alla nostra pagina. Clicca qui.