Bullismo, a Brindisi parte un nuovo progetto educativo

Parte a Brindisi il progetto educativo promosso dal Maestro Carmine Iaia e Uniti per lo Sport Brindisi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti su bullismo e cyberbullismo. Saranno cinque incontri nel corso del febbraio 2023 durante i quali gli esperti incontreranno gli studenti di due istituti superiori e di tre scuole medie.

Questo nuovo progetto porta con sè le speranze di successo in termini di partecipazione, apprezzamento e denuncia che hanno caratterizzato nel novembre 2022 il progetto dedicato al tema della violenza sulle donne. Queste, dunque, le premesse con cui il maestro Carmine Iaia e la squadra di esperti hanno lanciato la proposta alle scuole di Brindisi estendendola anche agli Istituti Comprensivi e quindi ai plessi secondari di primo grado.

Un’attività necessaria quella promossa dal maestro Carmine Iaia visto quanto spesso si osservano atti di bullismo e cyberbullismo. Fenomeni, questi, ormai diventati piaga della società, che nella stessa sono ben radicati e duri da estirpare. Non per questo, tuttavia, bisogna smettere di lottare. C’è esigenza di sensibilizzare, correggere comportamenti inadeguati dei giovani e far capire alle vittime che non sono sole, portando loro anche esempi di personaggi famosi che hanno saputo rialzarsi dopo le violenze e conquistare il mondo.