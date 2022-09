Bussero, problemi alla stazione: gru cade sui binari 

Poteva accadere una tragedia. Fortunatamente, questa volta non siamo qui a parlare di cronaca nera. Ma il malfunzionamento della gru situata vicino la stazione di Bussero lascia perplessi. Ieri sulla ferrovia in provincia di Milano verso le 18:40, quindi nemmeno un orario troppo tardo, il braccetto di una gru ha ceduto, facendo quindi cadere il macchinario sopra i binari del treno. Fortunatamente non vi sono stati feriti, al momento del cedimento non erano presenti pendolari in attesa.

Questo inconveniente però sta causando tantissimi problemi ancora adesso. Siccome la gru è caduta proprio sui binari, tutte le corse che coinvolgevano la stazione di Bussero sono state interrotte. Per di più l’incidente ha causato il danneggiamento della rete aerea di alimentazione della linea ed il crollo del sovrappasso, oggetto di manutenzione per la quale la gru era stata impiantata nel cantiere. Per ora i viaggiatori potranno usufruire di mezzi sostitutivi messi a loro disposizione mentre si procede alla rimozione della suddetta gru sui binari.

Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano, è intervenuto duramente riguardo l’accaduto. “Non è possibile che gru si spezzino, sarebbe potuta essere una strage se fosse accaduto qualche minuto prima“. Dalla serata di ieri sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo.