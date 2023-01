Calciomercato Atalanta: addio a Malinovskyi, va al Marsiglia

Malinovskyi ai saluti. Il trequartista dell’Atalanta lascerà il club bergamasco per accasarsi al Marsiglia nella prossima sessione di calciomercato. L’affare complessivo è di circa 13 milioni di euro. Valigia pronta per il trequartista, partito da Bergamo in tarda mattinata.

“Lo volevamo già quest’estate” ha ammesso Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, “era un obiettivo, lo abbiamo raggiunto: spero che tutto si concluda oggi. È bravo negli ultimi 30 metri, ha una buona qualità di gioco, un buon tiro palla e una mentalità da Serie A, quella è importante. Mi piace come interpreta il calcio”. Dopo le visite mediche di rito, il calciatore si accaserà in Francia dove indosserà i colori della nuova squadra. Alle spalle lascia 143 partite giocate, 30 gol all’attivo e 28 assist confezionati ai compagni.