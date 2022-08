Calciomercato Napoli: la decisione di Cristiano Ronaldo

Ci siamo. Il tira e molla tra Cristiano Ronaldo, il Manchester United ed il Napoli è finalmente giunto al termine. Il colpo di calciomercato che poteva essere la ciliegina sulla torta per gli azzurri non si farà. Le parole del migliore amico di Cr7, Edu Aguirre, ai microfoni di El Chiringuito Tv non lasciano spazio ad interpretazioni: “Cristiano Ronaldo ha deciso, non andrà al Napoli”.

L’affare che poteva essere, non sarà. L’offerta da oltre 100 milioni più il portoghese che il Manchester United doveva mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen non arriverà, dato che i Red Devils hanno praticamente chiuso l’affare Anthony con l’Ajax per una cifra simile. Cr7 molto probabilmente resterà al Manchester United in questa sessione di calciomercato, rinunciando di fatto alla possibilità di disputare questa edizione della Champions League.

Il Napoli, dal suo canto, è ben lieto di godere ancora per una stagione delle prestazioni di un fuoriclasse come Victor Osimhen, autore già di due reti nelle prime tre partite di campionato. Con la Coppa d’Africa che non verrà disputata nel corso di questa stagione, i partenopei potranno godere delle prestazioni del nigeriano per tutto il campionato e, salvo infortuni, il suo bottino realizzativo potrebbe essere decisamente elevato, così come la sua valutazione.