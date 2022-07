Calciomercato Napoli, visite mediche per Kim Min Jae: i dettagli

Il Napoli ha finalmente risolto gli ultimi dettagli burocratici per la firma di Kim Min Jae. Il terzo colpo di calciomercato per la squadra partenopea arriva dalla Korea del Sud. Per il fortissimo difensore ex Fenerbache pronto un ricco quinquennale.

Il venticinquenne è in arrivo in giornata in Italia per svolgere le visite mediche con gli azzurri, successivamente muoverà alla volta del ritiro di Castel di Sangro dove già lo attendono i futuri compagni di squadra. Il Napoli ha finalmente trovato il sostituto di Koulibaly.

Calciomercato Napoli: i dettagli del contratto di Kim Min Jae

Stando a quanto raccolto nelle ultime ore, pare che il Napoli abbia finalmente trovato la quadra ed abbia risolto gli ultimi inghippi burocratici per il contratto di Kim Min Jae. Il nuovo colpo di calciomercato per la squadra azzurra è in arrivo.

Per il difensore pronto un ricco contratto a 2.5 milioni di euro a stagione per cinque anni. La formula dovrebbe prevedere tre anni di contratto a base fissa con un rinnovo automatico di altri due anni al raggiungimento di determinate condizioni legate a prestazioni individuali e di squadra.

Prevista nel contratto del calciatore anche una ricca clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida, però, solo al termine di due stagioni.