Caldo record: nel Regno Unito superati per la prima volta i 40 gradi

Oggi caldo record in Gran Bretagna. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Caldo record: Met Office alle 12:50 ha rilevato la temperatura record di 40,2 gradi

Alle 12.50 locali (le 13.50 in Italia) il Met Office ha rilevato la temperatura record di 40,2 gradi Celsius (104,4 gradi Fahrenheit) all’aeroporto di Heathrow . Una temperatura che ha superato il record stabilito appena un’ora prima.

La situazione prima di mezzogiorno

Prima di mezzogiorno infatti, a Charlwood, meravigliosa località della contea sudorientale del Surrey, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39,1°C battendo i precedenti record di tutti i tempi:

38,7°C a Cambridge nel luglio 2019

38,5°C nel Kent nell’agosto 2003

38,1°C nel Suffolk di ieri.

Caldo record: le previsioni non sono rassicuranti

Secondo il Met Office, che nei giorni scorsi aveva emanato per la prima volta nella storia britannica un’allerta rossa per il caldo torrido, la colonnina del termometro potrebbe raggiungere in queste ore anche i 43 gradi.

Sospesi i voli a causa dei danni provocati dal caldo

Ieri, l’ondata di caldo torrido che sta affliggendo il Regno Unito ha costretto l’aeroporto londinese di Luton a sospendere per qualche ora i voli a causa dei danni alla pista provocati dalle alte temperature.

Caldo record: rischio incendi

Una situazione preoccupante anche per il rischio incendi. Secondo Bbc dall’inizio del mese scorso al 12 luglio i vigili del fuoco di Londra hanno dovuto fronteggiare più di 800 incendi.

Non saranno garantiti tutti i servizi ferroviari

Inoltre, i servizi della stazione Londra King’s Cross oggi non saranno disponibili. Il caldo, infatti, ha portato il caos ferroviario: non ci saranno treni Thameslink o Great Northern.