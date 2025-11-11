CAMPANIA, ANAS: AL VIA UN INTERVENTO DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA STATALE 268 “DEL VESUVIO”, TRA LE PROVINCE DI NAPOLI E SALERNO

di Redazione ZON

investimento complessivo di 1,5 milioni di euro

attivo il senso unico alternato, in funzione dell’avanzamento dei lavori

Napoli, 10 novembre 2025

Lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, ha preso il via un intervento di nuova pavimentazione che, a partire da oggi (lunedì 10 novembre), ha interessato il territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano (NA), sulla carreggiata in direzione di Angri.

L’investimento complessivo è di 1,5 milioni di euro.

Le attività, con attivazione del senso unico alternato ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, proseguiranno su tratti saltuari tra il km 19,500 ed il km 27,400, fino alla fine dell’anno.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono di natura riservata e per uso esclusivo del destinatario. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata o non altrimenti consentita è rigorosamente vietata e, oltre a violare le norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., può costituire violazione di altre norme di legge, nonché integrare condotta perseguibile penalmente. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La preghiamo, oltre che di attenersi al suddetto divieto, di comunicare immediatamente al mittente l’accaduto al suo indirizzo e-mail e di cancellare il messaggio e gli allegati dal suo sistema, senza trattenerne alcuna copia.

The information included in this message and in any attachments is confidential and is for the sole use of the recipient. Any unauthorized or not otherwise permitted use, disclosure or copying is strictly prohibited and, in addition to being an infringement of the rules on the protection of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and to Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments and additions, may constitute a violation of law, as well as a conduct punishable by criminal law. If you have received this message by mistake, we kindly ask you, in addition to abide by the above prohibition, to also report the incident to the sender’s email address and to delete the message and any attachment from your system, without retaining any copies.