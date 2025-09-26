Campania: ANAS e Komen Italia insieme per una raccolta fondi in favore della lotta al cancro al seno
La prossima tappa di raccolta fondi è prevista per lunedì 29 settembre presso la sede Anas Salerno – Autostrada A2, ancora in collaborazione con Komen Italia
- Giornata di donazioni dei dipendenti Anas a Napoli, con iscrizioni alla Race for the Cure, l’evento che farà tappa in Campania tra ottobre e novembre.
- Nuova tappa in programma lunedì 29 settembre presso la sede Anas di Salerno – Autostrada A2.
Un’importante iniziativa sociale per la prevenzione, la ricerca e la solidarietà si è svolta presso la sede di Anas Campania a Napoli, dove – insieme al Comitato Regionale di Komen Italia – sono state raccolte donazioni e iscrizioni dei dipendenti all’evento simbolo nella lotta ai tumori al seno: Race for the Cure.
Sentita la partecipazione dei dipendenti Anas (foto in allegato) a sostegno delle attività benefiche promosse da Komen Italia, che includono:
- Screening gratuiti con le Aziende Sanitarie Locali
- Villaggi della Salute
- Attività di fitness e alimentazione
- Laboratori, conferenze e iniziative di sensibilizzazione
- Supporto alle donne in cura
Le tappe della “Race for the Cure” in Campania:
- Salerno: 4 – 5 ottobre
- Caserta: 10 – 12 ottobre
- Capua: 18 – 19 ottobre
- Napoli: 7 – 9 novembre
Domenica 9 novembre, in particolare, nel cuore di Napoli (partenza da Piazza Arenella – Vomero), i dipendenti Anas parteciperanno alla camminata e corsa “in rosa”, trasformando le strade della città in un fiume di energia e speranza.
Un momento simbolico per esprimere vicinanza a chi lotta contro il cancro al seno e supporto concreto alla ricerca scientifica.
Il ruolo sociale di Anas
Con questa iniziativa, Anas conferma ancora una volta il proprio impegno sociale, andando oltre la gestione e costruzione di strade e autostrade, e mettendo al centro le persone, la solidarietà e il benessere delle comunità.
La raccolta fondi a favore della lotta contro il tumore al seno si affianca ad altre iniziative benefiche e sociali promosse da Anas, come quella recentemente svolta a Roma insieme all’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato per promuovere la cultura della donazione di sangue.