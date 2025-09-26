Campania: ANAS e Komen Italia insieme per una raccolta fondi in favore della lotta al cancro al seno

di Redazione ZON

Giornata di donazioni dei dipendenti Anas a Napoli, con iscrizioni alla Race for the Cure, l’evento che farà tappa in Campania tra ottobre e novembre.

dei dipendenti Anas a Napoli, con iscrizioni alla Race for the Cure, l’evento che farà tappa in Campania tra ottobre e novembre. Nuova tappa in programma lunedì 29 settembre presso la sede Anas di Salerno – Autostrada A2 .

in programma presso la sede Anas di .

Un’importante iniziativa sociale per la prevenzione, la ricerca e la solidarietà si è svolta presso la sede di Anas Campania a Napoli, dove – insieme al Comitato Regionale di Komen Italia – sono state raccolte donazioni e iscrizioni dei dipendenti all’evento simbolo nella lotta ai tumori al seno: Race for the Cure.

Sentita la partecipazione dei dipendenti Anas (foto in allegato) a sostegno delle attività benefiche promosse da Komen Italia, che includono:

Screening gratuiti con le Aziende Sanitarie Locali

Villaggi della Salute

Attività di fitness e alimentazione

Laboratori, conferenze e iniziative di sensibilizzazione

Supporto alle donne in cura

La prossima tappa di raccolta fondi è prevista per lunedì 29 settembre presso la sede Anas Salerno – Autostrada A2, ancora in collaborazione con Komen Italia.

Le tappe della “Race for the Cure” in Campania:

Salerno: 4 – 5 ottobre

4 – 5 ottobre Caserta: 10 – 12 ottobre

10 – 12 ottobre Capua: 18 – 19 ottobre

18 – 19 ottobre Napoli: 7 – 9 novembre

Domenica 9 novembre, in particolare, nel cuore di Napoli (partenza da Piazza Arenella – Vomero), i dipendenti Anas parteciperanno alla camminata e corsa “in rosa”, trasformando le strade della città in un fiume di energia e speranza.

Un momento simbolico per esprimere vicinanza a chi lotta contro il cancro al seno e supporto concreto alla ricerca scientifica.

Il ruolo sociale di Anas

Con questa iniziativa, Anas conferma ancora una volta il proprio impegno sociale, andando oltre la gestione e costruzione di strade e autostrade, e mettendo al centro le persone, la solidarietà e il benessere delle comunità.

La raccolta fondi a favore della lotta contro il tumore al seno si affianca ad altre iniziative benefiche e sociali promosse da Anas, come quella recentemente svolta a Roma insieme all’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato per promuovere la cultura della donazione di sangue.