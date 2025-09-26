Giornate Europee del Patrimonio, 27 e 28 settembre 2025: le iniziative della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio culturale, coinvolgere i cittadini nella sua conoscenza e tutela, e incoraggiare la sua trasmissione alle nuove generazioni.
Durante le due giornate si terranno visite guidate, aperture straordinarie, convegni e numerose altre iniziative, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati su tutto il territorio nazionale.
Il tema dell’edizione 2025 è: “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul paesaggio costruito, riscoprendo l’architettura come espressione viva della storia e dell’identità delle comunità.
Anche quest’anno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa, con un ricco programma di eventi e aperture straordinarie nei luoghi della cultura delle due province, anche in collaborazione con enti e associazioni locali.
SALERNO
Complesso monumentale di San Pietro a Corte (Ipogeo e Cappella di Sant’Anna)
Sabato 27 settembre 2025, ore 18:30 – 21:30
Apertura straordinaria serale dell’ipogeo e della Cappella di Sant’Anna.
Area archeologica etrusco-sannitica di Fratte
Sabato 27 settembre 2025, ore 10:00
Evento in collaborazione con il CTG – Centro Turistico Giovanile di Salerno e la Provincia di Salerno, dedicato al progetto “IRNA, antiche città, nuovi legami”.
Programma della giornata:
- Ore 10:00 – Accoglienza e registrazione
- Ore 10:30 – Camminata nell’area archeologica di Fratte
- Ore 11:30 – Presentazione del testo documentativo “Legarsi. Laboratori di Cittadinanza – Irna Città ospitale – antiche città – nuovi legami” e del Progetto A.R.C.A. (in collaborazione con il CSV Sodalis)
- Ore 12:00 – Saluti istituzionali
Per informazioni: [email protected]
NOCERA SUPERIORE & NOCERA INFERIORE (SA)
Sabato 27 e domenica 28 settembre, ore 9:30 – 13:30
Visite guidate ai principali luoghi della cultura dell’antica Nuceria:
- Teatro ellenistico-romano – Loc. Pareti, Nocera Superiore
- Domus del Decumano – Nocera Superiore
- Battistero e Parco Archeologico “Alfonso e Matteo Fresa” – Nocera Superiore
- Necropoli di Piazza del Corso – Nocera Inferiore
- Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino – Nocera Inferiore
Le visite saranno accompagnate da volontari di associazioni locali.
AVELLINO
Complesso monumentale del Carcere Borbonico
Sabato 27 settembre 2025, ore 18:30 – 21:30
Inaugurazione della mostra: “Irpinia al femminile. Le donne di Michele Lenzi e Achille Martelli”
Durante la serata: recital “Il sogno di Lenzi e Martelli” a cura della compagnia teatrale Il Teatro degli Eventi, diretta dal maestro Maurizio Merolla.
Orari visita mostra (fino al 31 ottobre):
- Lunedì – Giovedì: 10:30 – 13:00 e 16:00 – 18:00
- Venerdì: 10:30 – 13:00
AVELLA (AV)
MIA – Museo Archeologico Immersivo e Parco Archeologico dell’Anfiteatro
Sabato 27 e domenica 28 settembre, ore 9:00 – 13:00
Apertura esclusiva del sito archeologico.
Aperture speciali – Sabato 27 settembre:
- Castello Longobardo: ore 9:00 – 13:00
- Tombe Romane: ore 18:00 – 21:00
- MIA – Museo Archeologico Immersivo: ore 18:00 – 21:00