Giornate Europee del Patrimonio, 27 e 28 settembre 2025: le iniziative della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio culturale, coinvolgere i cittadini nella sua conoscenza e tutela, e incoraggiare la sua trasmissione alle nuove generazioni.

Durante le due giornate si terranno visite guidate, aperture straordinarie, convegni e numerose altre iniziative, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati su tutto il territorio nazionale.

Il tema dell’edizione 2025 è: “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul paesaggio costruito, riscoprendo l’architettura come espressione viva della storia e dell’identità delle comunità.

Anche quest’anno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa, con un ricco programma di eventi e aperture straordinarie nei luoghi della cultura delle due province, anche in collaborazione con enti e associazioni locali.

SALERNO

Complesso monumentale di San Pietro a Corte (Ipogeo e Cappella di Sant’Anna)

Sabato 27 settembre 2025, ore 18:30 – 21:30

Apertura straordinaria serale dell’ipogeo e della Cappella di Sant’Anna.

Area archeologica etrusco-sannitica di Fratte

Sabato 27 settembre 2025, ore 10:00

Evento in collaborazione con il CTG – Centro Turistico Giovanile di Salerno e la Provincia di Salerno, dedicato al progetto “IRNA, antiche città, nuovi legami”.

Programma della giornata:

Ore 10:00 – Accoglienza e registrazione

– Accoglienza e registrazione Ore 10:30 – Camminata nell’area archeologica di Fratte

– Camminata nell’area archeologica di Fratte Ore 11:30 – Presentazione del testo documentativo “Legarsi. Laboratori di Cittadinanza – Irna Città ospitale – antiche città – nuovi legami” e del Progetto A.R.C.A. (in collaborazione con il CSV Sodalis)

– Presentazione del testo documentativo “Legarsi. Laboratori di Cittadinanza – Irna Città ospitale – antiche città – nuovi legami” e del Progetto A.R.C.A. (in collaborazione con il CSV Sodalis) Ore 12:00 – Saluti istituzionali

Per informazioni: [email protected]

NOCERA SUPERIORE & NOCERA INFERIORE (SA)

Sabato 27 e domenica 28 settembre, ore 9:30 – 13:30

Visite guidate ai principali luoghi della cultura dell’antica Nuceria:

Teatro ellenistico-romano – Loc. Pareti, Nocera Superiore

Domus del Decumano – Nocera Superiore

Battistero e Parco Archeologico “Alfonso e Matteo Fresa” – Nocera Superiore

Necropoli di Piazza del Corso – Nocera Inferiore

Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino – Nocera Inferiore

Le visite saranno accompagnate da volontari di associazioni locali.

AVELLINO

Complesso monumentale del Carcere Borbonico

Sabato 27 settembre 2025, ore 18:30 – 21:30

Inaugurazione della mostra: “Irpinia al femminile. Le donne di Michele Lenzi e Achille Martelli”

Durante la serata: recital “Il sogno di Lenzi e Martelli” a cura della compagnia teatrale Il Teatro degli Eventi, diretta dal maestro Maurizio Merolla.

Orari visita mostra (fino al 31 ottobre):



Lunedì – Giovedì: 10:30 – 13:00 e 16:00 – 18:00

Venerdì: 10:30 – 13:00

AVELLA (AV)

MIA – Museo Archeologico Immersivo e Parco Archeologico dell’Anfiteatro

Sabato 27 e domenica 28 settembre, ore 9:00 – 13:00

Apertura esclusiva del sito archeologico.

Aperture speciali – Sabato 27 settembre: