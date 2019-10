Una settimana ancora, e tutto il mondo della boxe si fermerà per assistere ad uno dei match più attesi dell’anno: Canelo Alvarez e Sergej Kovalev incroceranno i guantoni a Las Vegas. Ma chi la spunterà tra i due ?

Il mondo del pugilato ha sempre regalato forti emozioni, ma quando sul ring saliranno Canelo Alvarez e Sergej Kovalev lo spettacolo sarà sicuramente sensazionale e, soprattutto, imprevedibile. I due numeri 1 del ranking mondiale nelle rispettive categorie di peso (Canelo per i medi, Kovalev per i medio-massimi) si daranno battaglia al MGM di Las Vegas il prossimo 2 novembre. Ma chi riuscirà a spuntarla tra i due combattenti ?

È una domanda davvero difficile alla quale rispondere, perchè entrambi sono dotati di immense capacità fisiche e tecniche sopra la norma. Canelo, ormai divenuto il volto mondiale della boxe, ha deciso di rischiare, salendo ben due categorie di peso per sottrarre il titolo a “Krusher” Kovalev, detentore della cintura WBO. Non è la prima volta che il pugile di Guadalajara si cimenta in una categoria di peso diversa: l’ultima volta fronteggiò Rocky Fielding, e tutti sappiamo come è andata a finire.

Kovalev, d’altra parte, è il padrone della categoria. Numero 1 del ranking mondianle dei medio massimi, conta nel suo score 34 vittorie, tre sconfitte e 1 pareggio. 29 i pugili mandati KO dal russo. Lo scorso 24 agosto, nel suo ultimo incontro, ha battuto Anthony Yarde per TKO.

Scommettere su uno o sull’altro è un’ardua impresa. Un fattore a sicuramente a favore di Alvarez è l’età, visto che il messicano ha soli 29 anni, mentre Kovalev 36. I sette anni di differenza si faranno sentire sul ring, considerato anche il livello atletico e tecnico di Canelo, che attualmente è superiore. L’arma a favore di Kovalev, invece, è rappresentata dalla potenza fisica, e dall’esperienza maturata nella categoria.

L’incontro sarà un mix di suspance alternata a spettacolo e, per scoprire chi sarà il campione, non vi rimane che assistere al match dell’anno.

Leggi anche