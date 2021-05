Cannella: “Ore Piccole” è il titolo del suo nuovo album di inediti

- Consigliato per te -

Il nuovo album di inediti di Cannella è un viaggio tra le sue imperfezioni, i suoi errori e l’amarezza della solitudine. Ecco “Ore Piccole”

Da oggi è disponibile “Ore Piccole“, il secondo album di inediti del giovane Cannella, uno degli emergenti più promettenti per l’indie pop italiano. Questo nuovo lavoro è stato anticipato da cinque singoli: “Fiori Blu“, “Casa Tua”, “La Mia Roma”, “Ti Volevo Raccontare” e “Foro Italico”, che hanno raccolto complessivamente oltre il milione e mezzo di streams su Spotify e oltre 500.000 views su Youtube.

Il titolo “Ore Piccole” fa riferimento alla sua vita notturna, tra locali, bevute e amici. In questo ultimo anno, mentre la città dormiva, Cannella ha passato le notti chiuso in casa: tutte uguali, dove le ore si fanno piccole e difficili da distinguere l’una dall’altra. Tuttavia, ha avuto tempo per riflettere e scrivere molte canzoni, un po’ per scappare via con l’immaginazione, sognando isole fiorite e spiagge in festa, o ricordando con romanticismo una Roma protagonista per la sua vivacità caotica oramai perduta.



L’album è molto intimo e racconta le sue imperfezioni, i suoi errori e l’amarezza della solitudine. Uno dei nodi principali è il contrasto tra la paura ossessiva di rimanere soli e le difficoltà a legarsi a qualcuno. L’unica valvola di sfogo è la musica ed è solo con lei che riesce ad aprirsi davvero e a trovare quelle parole e quei sentimenti sepolti dentro la sua anima.



Il risultato sono canzoni di un pop lucente e cristallino, magistralmente prodotte da Marta Venturini, capace di costruire arrangiamenti freschi e coinvolgenti, con elementi riconducibili al primo cantautorato italiano. Un passaggio obbligato visto il fortissimo legame di Cannella a Battisti, Dalla, Carboni e Cremonini, artisti conosciuti dai dischi del padre e “studiati” fin da piccolo imparando a memoria le loro canzoni.

Tracklist

1) Bombe Atomiche

2) Foro Italico

3) Balla Così ( Feat. Zero Assoluto)

4) Fiori Blu

5) Millesettecento

6) La Mia Roma

7) Ti Volevo Raccontare

8) Casa Tua

9) Chiusi

10) Un Finale Migliore