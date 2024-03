Capaccio Paestum, ritrovato arto mutilato sulla spiaggia

di Rita Milione

Scoperta shock sulla spiaggia di Licinella a Capaccio Paestum, dove il 3 marzo è stato ritrovato, da un turista tedesco, un arto mutilato. Attorno all’articolazione del piede destro, ancora inserito in calzino e scarpa, è stato infatti possibile recuperare – come riporta il sito web stiletv.it – frammenti di tessuto connettivo umano.

I reperti ossei, il calzino e la scarpa ginnica saranno ora sigillati ed inviati presso il laboratorio del Ris di Roma per l’estrazione del dna, che verrà poi inserito in idonee banche dati per cercare di dare un nome alla vittima.