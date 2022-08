Il primo amore di Carlo Calenda è stata Giuliana De Sio

Un gustoso aneddoto emerge dal passato di Carlo Calenda, oggi leader di Azione: la sua giovanile infatuazione per Giuliana De Sio, sul set dello sceneggiato “Cuore”

Aveva 10 anni Carlo Calenda, oggi leader di Azione quando debuttò come attore: il nonno, Luigi Comencini, lo volle sul set della miniserie Rai “Cuore” ed è qui che lui incontrò il suo primo amore: Giuliana De Sio.

“Gli diedi due bacetti sulle guance, che non si aspettava. Divenne tutto rosso: si era innamorato di me!”, ha scherzosamente raccontato l’attrice in una intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre i momenti salienti della sua vita privata, “Del suo turbamento non mi accorsi subito, ma molti anni dopo quando lui stesso raccontò l’aneddoto in tv”.

Durante un’intervista televisiva, infatti, Calenda (impegnato in queste settimane nella campagna elettorale in vista delle consultazioni del prossimo 25 Settembre, ndr.) qualche tempo fa raccontava: “ Quella sul set di Cuore è stata una bellissima esperienza (…) Ero innamoratissimo della De Sio a quell’epoca, nonostante avessi solo dieci anni. Non mi sono mai dichiarato ma, se non altro, esiste una scena (lei interpretava la Maestrina dalla penna rossa mentre il piccolo Carlo Calenda era il suo alunno prediletto, ndr.) in cui mi dà due bacetti”.