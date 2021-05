Chi è in cerca di utensileria e prodotti di ferramenta di qualità ha la possibilità di acquistarli su Internet grazie al sito Casa Della Ferramenta: un punto vendita a cui si può accedere in qualsiasi momento direttamente dal proprio smartphone, dal computer o da qualunque altro dispositivo metta a disposizione una connessione a Internet

Che cosa si può comprare in questo shop online? L’assortimento è davvero ampio: dalle cerniere per mobili alle idropulitrici, dalla ferramenta per porte ai capi di abbigliamento antinfortunistici, dai sistemi di fissaggio ai guanti protettivi.

Potrebbe interessarti:

La gamma di prodotti

Il portale propone utensili speciali e utensili a mano, ma anche elettroutensili dei migliori brand nel settore dell’idraulica, del legno o dell’edilizia. In tutto sono più di 20mila gli articoli tra cui scegliere, e ognuno di questi è stato sottoposto a test meticolosi e verifiche rigorose: gli esperti di Casa Della Ferramenta si sono occupati di selezionarli con la massima attenzione. Per saperne di più, è possibile contattare l’assistenza tecnica, che è disponibile a rispondere via mail o al telefono. Le consegne vengono garantite in tutta Italia entro 48 ore, e sono gratuite per gli ordini di oltre 80 euro, a prescindere dalla modalità di pagamento che si decide di utilizzare.

Il parere dei clienti

Uno degli aspetti più interessanti del sito casadellaferramenta.it consiste nel fatto che i clienti hanno l’opportunità di pubblicare una propria recensione attraverso la piattaforma Trusted Shops. Questo vuol dire che tutti gli acquirenti sono liberi di esprimere un giudizio relativo all’esperienza di acquisto che hanno vissuto, manifestando il proprio parere su tutti gli aspetti, dai tempi di spedizione alla qualità effettiva degli articoli, passando per il servizio di assistenza. Tutte le recensioni sono verificate, e la loro pubblicazione passa attraverso il modulo di Trusted Shops. Ebbene, il giudizio dei clienti di Casa Della Ferramenta può essere riassunto come eccellente, dal momento che 9 su 10 hanno valutato con cinque stelle su cinque la propria esperienza di acquisto.

Perché Casa Della Ferramenta riscuote un tale gradimento

Più in generale, è di tenore positivo oltre il 99% delle recensioni, il che vuol dire che meno dell’1% ha dato tre stelle o meno al negozio online. Ma quali sono gli aspetti che vengono apprezzati di più? Di certo gli elevati standard di qualità dei vari articoli presenti in assortimento, ma anche la rapidità con la quale vengono effettuate le consegne, che sono garantite nel giro di non più di 48 ore. Inoltre, anche la disponibilità del servizio di assistenza ai clienti viene reputato un fattore positivo. Per usufruirne si può utilizzare anche il modulo di contatto apposito che è presente sul sito.

Le opinioni su Trusted Shops sono importanti

Trusted Shops è un servizio che non si limita ad accogliere i pareri dei clienti, ma di tanto in tanto controlla anche le performance e il livello di sicurezza offerto dallo shop online. Si tratta di test decisamente rigorosi che fungono da garanzia per i clienti, i quali possono essere certi – in questo modo – di fare acquisti tramite una piattaforma che opera nel rispetto delle norme in vigore, secondo le misure di sicurezza previste (soprattutto in riferimento ai pagamenti online, ma senza dimenticare le norme relative al trattamento dei dati personali dei visitatori del sito e dei clienti). Ma non è tutto, perché la verifica serve anche a controllare che le descrizioni delle schede prodotto siano veritiere, così come le immagini, e si concentra sulle procedure di reso. Ecco perché il giudizio di Trusted Shops su Casa Della Ferramenta è molto importante, e permette ai clienti di fare shopping fidandosi di questo store.

La lista dei desideri

Casa Della Ferramenta aiuta anche a programmare e a progettare i piani di lavoro grazie alla funzione della lista dei desideri. Si tratta di una soluzione che permette di organizzare il proprio lavoro in maniera più efficace, monitorando ogni aspetto. La facilità di utilizzo è notevole, così come l’utilità: si tratta, molto semplicemente, di salvare in un elenco gli articoli che si potrebbe essere interessati a comprare. Così, una serie più o meno lunga di prodotti può essere inserita in una lista in modo che con calma se ne possa valutare un eventuale acquisto. Non di rado, elenchi di questo tipo sono utili per selezionare i prodotti più interessanti, e poi in un secondo momento si seleziona la variante che si desidera. Nel caso in cui si sia coinvolti in un progetto che vede la partecipazione di altre persone, le liste possono essere condivise.

Che cosa si deve fare per creare una lista

La sola condizione che è necessario rispettare per la creazione di una o più liste è rappresentata dalla registrazione sul sito di Casa Della Ferramenta, così che si possa effettuare il login nel proprio account. Le liste, dunque, possono essere salvate e risulteranno sempre disponibili, a prescindere dal device che si utilizzerà per accedere. In alto a destra è presente l’icona che permette di creare la lista. Volendo alla lista si può anche attribuire un nome. L’impostazione di base prevede che ogni lista che viene creata sia privata, e dunque possa essere vista unicamente dall’utente che quella lista l’ha creata. Tuttavia, si tratta di un’impostazione che può essere cambiata. Qual è il senso di trasformare una lista rendendola pubblica? Per esempio si potrebbe decidere di condividerla attraverso i social network.

Come riempire la lista

Una volta che la lista è stata creata, non rimane altro che inserire i prodotti al suo interno. Per ogni articolo, la pagina dettaglio mostra accanto al tasto del carrello l’icona che permette di aggiungere il prodotto alla lista dei desideri. Quindi basta fare clic su tale icona per scegliere una delle liste che sono state create e collocarvi l’articolo scelto. In alternativa i prodotti possono essere aggiunti attraverso la pagina della lista dei desideri, e in questo caso tutto quel che bisogna fare è digitare il codice dell’articolo. A questo punto, i prodotti potranno essere spostati dalla lista dei desideri al carrello per l’acquisto.