Casinò fisici vs gioco online: chi sta perdendo la battaglia?

di Redazione ZON

Se sei stato in un casinò tradizionale di recente, potresti aver notato qualcosa: non sono così affollati come una volta. I piani un tempo brulicanti di slot machine, tavoli da roulette e high-roller sembrano più tranquilli. Nel frattempo, l’industria del gioco d’azzardo online continua a crescere, incassando miliardi ogni anno. Allora, cosa sta succedendo? È la fine dei casinò fisici, o c’è ancora spazio per entrambi per prosperare?

L’ascesa del gioco online

Parliamo di numeri. Nel 2023, il mercato italiano dell’iGaming ha generato 4,5 miliardi di euro di Gross Gaming Revenue (GGR), un numero che continua a salire. Nel frattempo, le scommesse sportive da sole hanno incassato 3 miliardi di dollari l’anno scorso, con previsioni di più che raddoppiare entro il 2030. Confronta questo con i casinò terrestri, dove le entrate sono rimaste in gran parte stagnanti, e puoi capire perché sempre più persone stanno spostando il loro gioco online.

Parte di questo cambiamento deriva dalla comodità. Perché vestirsi eleganti e guidare fino a un casinò quando puoi giocare dal tuo divano? Piattaforme come giochi online slot con soldi veri offrono ai giocatori accesso immediato a migliaia di giochi, spesso con quote migliori e maggiore flessibilità. Secondo Di Carlo, una delle voci principali nel settore, queste piattaforme offrono percentuali di pagamento più elevate, bonus di benvenuto e premi fedeltà, offrendo ai giocatori più valore di quanto molti casinò fisici potrebbero mai fare.

Ma mentre il gioco d’azzardo online ha i suoi vantaggi, significa che i casinò tradizionali sono condannati? Non necessariamente.

Cosa offrono ancora i casinò fisici?

C’è qualcosa nell’atmosfera di un vero casinò che è difficile da replicare. Le luci lampeggianti, il suono delle fiches che tintinnano, l’emozione di essere circondati da altri giocatori: è un’esperienza. L’Italia, ad esempio, ospita alcuni degli stabilimenti di gioco d’azzardo più storici, attirando turisti che vengono per la cultura tanto quanto per i giochi.

Non dimentichiamo l’elemento sociale. Molti giocatori preferiscono l’interazione faccia a faccia con un croupier dal vivo e la possibilità di interagire con altri giocatori. Questo è qualcosa che le piattaforme online hanno cercato di imitare con i giochi con croupier dal vivo, ma non è proprio la stessa cosa che sedersi a un vero tavolo di blackjack. La sensazione di guardare una ruota della roulette girare in tempo reale, o percepire la tensione a un tavolo da poker, aggiunge un elemento umano che il gioco online fatica a replicare.

Inoltre, i casinò terrestri offrono più del semplice gioco d’azzardo. Spesso includono hotel di lusso, ristoranti raffinati, intrattenimento dal vivo e shopping di alta gamma. Molti visitatori non sono lì solo per giocare d’azzardo; cercano un’intera esperienza di intrattenimento. Ecco perché i resort casinò continuano ad attirare turisti da tutto il mondo.

Come si stanno adattando i casinò fisici?

Riconoscendo la concorrenza delle piattaforme online, molti casinò fisici stanno apportando modifiche per rimanere rilevanti. Alcuni hanno iniziato a integrare elementi digitali nelle loro operazioni, offrendo esperienze ibride in cui i giocatori possono passare dal gioco di persona al gioco online. Altri hanno lanciato app mobili per consentire agli utenti di verificare la disponibilità dei giochi, prenotare tavoli o persino piazzare scommesse da remoto prima di arrivare.

Un altro cambiamento importante è l’uso della tecnologia per migliorare l’esperienza del cliente. Molti casinò ora utilizzano programmi di fidelizzazione basati sull’intelligenza artificiale, tracciando le preferenze dei giocatori per offrire premi personalizzati. Alcuni stanno anche sperimentando la realtà virtuale (VR), consentendo ai visitatori di visualizzare in anteprima i piani del casinò o giocare in un ambiente simulato prima di arrivare.

Dove andiamo da qui?

La realtà è che il futuro del gioco d’azzardo non riguarda la scelta tra casinò fisici o piattaforme online: riguarda il modo in cui si evolvono insieme. Molti casinò terrestri stanno ora investendo in piattaforme online per rimanere competitivi, offrendo esperienze ibride in cui i giocatori possono interagire con entrambi i mondi. Alcuni stanno persino esplorando opzioni di realtà virtuale per portare la sensazione del casinò di persona al gioco online.

Allo stesso tempo, i governi continuano ad affinare le normative. In Italia, ad esempio, è in fase di elaborazione un nuovo quadro di licenze, con requisiti aggiornati per gli operatori che potrebbero rimodellare il mercato. Una tassa di licenza di 7 milioni di euro per i siti di gioco d’azzardo online avrà certamente un impatto sulla concorrenza, rendendo più difficile la prosperità degli operatori più piccoli garantendo al contempo una maggiore protezione dei giocatori.

Conclusione

La crescita del gioco d’azzardo online non mostra segni di rallentamento. Le proiezioni indicano che entro il 2029, le entrate del gioco online in Italia potrebbero raggiungere i 3,78 miliardi di euro, con il numero di utenti che dovrebbe crescere fino a 4,3 milioni. Questo aumento costante riflette la tendenza più ampia delle persone a spostare le proprie attività di gioco d’azzardo su piattaforme online, guidate dalla comodità e dalla flessibilità.

Inoltre, la tecnologia sta giocando un ruolo enorme in questa evoluzione. L’IA e la VR si stanno integrando sempre più nell’esperienza del gioco d’azzardo online, con l’intelligenza artificiale che ottimizza tutto, dal gioco personalizzato al processo decisionale in tempo reale in sistemi complessi e la VR che offre ambienti immersivi. Queste innovazioni stanno attirando una nuova generazione di giocatori in cerca di esperienze all’avanguardia.

Quindi, chi sta vincendo? In termini di entrate e accessibilità, il gioco d’azzardo online ha il sopravvento. Ma i casinò tradizionali mantengono ancora valore in termini di esperienza e interazione sociale. Man mano che la tecnologia migliora e le normative cambiano, potremmo vedere una maggiore integrazione tra i due, piuttosto che uno che sostituisce completamente l’altro.

Per ora, è chiaro che il mondo del gioco d’azzardo sta cambiando e, sia che tu preferisca far girare i rulli sul tuo telefono o sentire il peso delle vere fiches da poker in mano, c’è ancora un posto per ogni tipo di giocatore.