Oroscopo di Paolo Fox del 5 Aprile 2025: Sagittario creativo

Ariete La Luna in posizione favorevole ti dona energia e determinazione. È il momento ideale per avviare nuovi progetti personali o professionali. Tuttavia, cerca di mantenere l’impulsività sotto controllo per evitare decisioni affrettate.

Toro Ti sentirai particolarmente equilibrato e sereno. In amore, il dialogo aperto rafforza i legami esistenti. Sul lavoro, piccoli successi ti gratificheranno. La fortuna è dalla tua parte, rendendo più semplici alcune situazioni.

Gemelli Potresti affrontare momenti di nervosismo e tensione, soprattutto in ambito familiare. Evita critiche immotivate e cerca di comprendere il punto di vista altrui. Rifletti sulle tue azioni per migliorare le relazioni.

Cancro Hai bisogno di leggerezza, ma la cerchi in profondità. In amore, cerca di ridere e trovare momenti di spensieratezza, anche se hai voglia di piangere. Nel lavoro, una piccola intuizione può fare la differenza.

Leone La posizione di Sole e Giove ti garantisce una bella energia e un bel carisma. Se hai accanto una persona che ti stimola e con la quale hai costruito un bel rapporto, sarà tempo di programmare qualcosa di importante come le nozze o una gravidanza entro l’estate. ​

Vergine La dissonanza di Venere potrebbe riacutizzare qualche problema in amore o tensioni con il partner. Sii diplomatico e cerca di gestire le situazioni con calma. Nel lavoro, potrebbero emergere dubbi; ascolta anche le ragioni degli altri.

Bilancia Sole e Nettuno ampliano i tuoi orizzonti mentali, dandoti lucidità per affrontare ogni situazione. In amore, potresti incappare in una passione improvvisa e intensa. Nel lavoro, meglio non affrettare i tempi; la tua efficienza potrebbe aprire la strada a ruoli di prestigio.

Scorpione Oggi potrai contare sulla Luna in trigono, che ti aiuterà ad attirare l’attenzione degli altri con il tuo fascino e carisma. Marte in buon aspetto ti mette al centro dell’attenzione. Se stai portando avanti un progetto che ti intriga, potrebbero nascere intoppi, ma non lasciare che questo freni le tue ambizioni.

Sagittario La creatività troverà spazio in questo nuovo giorno. Le stelle premieranno l’intraprendenza in campo lavorativo, quindi metti in pratica le tue idee. A livello amoroso, permangono situazioni irrisolte; sarà il caso di fare chiarezza.

Capricorno Dovrai essere determinato e costante per ottenere risultati eccellenti sul piano lavorativo. Nella sfera amorosa potrebbero sorgere piccoli contrasti; mantieni la calma ed esercita la diplomazia. Se sarai positivo, avrai la possibilità di conoscere una persona particolarmente interessante.

