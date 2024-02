Slot online e casinò digitali sempre più innovativi a livello tecnologico, artistico e cinematografico

di Redazione ZON

Negli ultimi 30 anni c’è un quadrato che funziona perfettamente attraverso i quattro angoli che si influenzano a vicenda: tecnologia, arte, cinema e casinò online.

Gli elementi più sorprendenti riguardano anche il tessuto dello storytelling dei nuovi giochi digitali di casinò, che riescono a collegare il passato con il presente e persino anticipare il futuro diventando sperimentatori delle nuove tecnologie, due esempi tra i più evidenti sono rappresentati dalla diretta live streaming dei casinò online e dalle grafiche delle slot virtuali, che presentano sempre più tematiche storiche, artistiche e cinematografiche nelle interfacce.

Casinò digitali, arte, cultura e archeologia

Tra i motivi principali che legano le grafiche delle slot online ai popoli antichi ci sono i numerosissimi reperti archeologici della Roma Antica, dell’Antico Egitto e di tutti i popoli del passato che hanno espresso l’arte ludica nella loro cultura tradizionale.

Basta digitare le parole slot online sui motori di ricerca per ritrovarsi tra le prime pagine di Google giochi ispirati a Cleopatra e Giulio Cesare, le Piramidi, il Colosseo, l’Egitto e Roma.

Anche Venezia con il suo casinò è una delle muse ispiratrici più in voga per i giochi di casinò online, perché il Ca Vendramin Calergi resta la prima sala da gioco mai aperta al mondo: era il lontano 1638. Ma la storia del gioco comincia all’alba dei tempi e ancora oggi l’essere umano conferma di essere un perfetto Uomo Ludico.

Casinò virtuali e cinema contemporaneo

Niente come il cinema ha dato lustro e ha fatto conoscere il mondo dei casinò online e tradizionali nei minimi particolari e in ogni angolo del globo.

Il primo film realizzato a tema Las Vegas e casinò è stato Colpo Grosso, titolo originale Ocean’s 11. Proprio così, la pellicola del 2001 Ocean’s Eleven è un remake del film del 1960 diretto da Lewis Milestone e interpretato da Dean Martin, Frank Sinatra e il resto dell’allegra combriccola dei Rat Pack.

Tra le grafiche dei casinò online che si ispirano al cinema non può mancare Casinò di Martin Scorsese con Robert De Niro, ma anche pellicole di altri generi come Indiana Jones, Ghostbusters, passando per le categorie fantasy, horror, sport e gli stessi videogame.

Casinò online e tecnologie innovative

Entriamo nell’argomento che con tutta probabilità potrebbe apparire il più lontano rispetto al mondo dei casinò online, invece è proprio il contrario, perché le piattaforme di gioco che sono comparse sul Web negli anni ’90 hanno fatto da apripista alle diverse tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi 30 anni.

Il primo luogo per la qualità della connessione, che tra gli anni Novanta e gli inizi del Duemila presentava ancora un livello basso rispetto a oggi, in secondo luogo per gli aggiornamenti di smartphone e tablet di ultima generazione, perché la funzione diretta live streaming con cui è possibile giocare in tempo reale (con un croupier che si trova in un vero casinò) ha contribuito direttamente e in prima linea a migliorare la qualità dello streaming live anche per i programmi, gli eventi sportivi e le dirette che oggi facciamo sui social.

A livello grafico i casinò online hanno contribuito attivamente allo sviluppo tecnologico negli ultimi 10 anni fino a oggi, periodo di piena evoluzione grazie all’Invenzione del Metaverso e dell’Intelligenza Artificiale. I giochi di casinò online sono un trend in costante crescita nel mercato digitale e la stretta relazione con il passato, il presente e il futuro attraverso la storia e l’archeologia, il cinema e l’arte, così come con la tecnologia, rappresenta la spiegazione più plausibile di un mondo che resta un trend evergreen nell’indice di gradimento degli utenti.