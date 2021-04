Vieri e Cassano discutono alla Bobo Tv sul gioco dell’Inter. I punti di vista dei due sono diametralmente opposti

La BoboTv di Vieri fa nuovamente discutere. Il programma in onda sul canale Twitch è ormai un pilastro del palcoscenico calcistico per quanto riguarda la piattaforma di streaming. L’ultimo siparietto del programma online vede protagonisti Antonio Cassano e Christian Vieri. I due, discutendo sulla qualità di gioco espressa dall’Inter di Conte, si scaldano ed infiammano gli animi.

“Ora tocco un tasto dolente per te – dice Fantantonio a Bobo. Adesso non puoi cambiare le carte in tavola. Devi dire la roba vergognosa, che tu pensi al contrario, quando si parla dell’Inter di Conte che fa il 26% di possesso palla“. Vieri commenta: “Rispetto all’anno scorso, a me quest’anno, da metà stagione in poi l’Inter piace. Punto. Gioca bene, ha fatto grandi partite e ha giocato molto molto meglio rispetto all’inizio dell’anno. Ha battuto la Juve e il Milan giocando un grande calcio”. “Abbiamo due opinioni diverse allora, che vi devo dire – replica Cassano.

Se noi parliamo del gran calcio, parliamo del Manchester City, del Bayern Monaco, del Barcellona dei vecchi tempi che faceva un calcio spettacolare. L’Inter da quando c’è Conte fa le stesse identiche partite con il 26% di possesso palla. L’idea sua è fare partite in difesa, davanti alla sua porta. Non va mai a pressare. Bobo diceva che è quello che ha fatto il Dortmund contro il City, perfetto. L’Inter lo fa da un anno e mezzo. L’Inter non fa un gran calcio, non scherziamo. È migliorata cosa? Non fatemi inc******“.