Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza

di Danilo Iammancino

Il tema di quest’anno è: “Il Dado della Gentilezza per…”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e il benessere condiviso.

Le iniziative, a carattere educativo, ludico e culturale, saranno dedicate in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza come strumento di crescita e coesione sociale.

«La gentilezza è un valore che deve diventare patrimonio comune e quotidiano – dichiara il Sindaco Avv. Paola Lanzara –. Con queste giornate vogliamo offrire ai più piccoli, ai giovani e alle famiglie un’occasione per sperimentare insieme come anche un gesto semplice possa contribuire a costruire una comunità più unita, accogliente e solidale.»

L’Assessore alle Politiche Educative, Antonia Salvati, aggiunge: «Investire sulla gentilezza significa investire sul futuro dei nostri bambini e ragazzi. Vogliamo che la scuola, le associazioni e le famiglie siano protagoniste attive di questo percorso, perché l’educazione alla gentilezza è la base per formare cittadini consapevoli e responsabili.»

👉 Tutte le associazioni locali (culturali, sociali, sportive, di promozione del territorio) sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse per partecipare con eventi, laboratori o azioni simboliche ispirate al tema della gentilezza.

📬 Le adesioni possono essere inviate via PEC all’indirizzo: [email protected]

📎 Oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per l’Ente.