Salerno, prosegue l’azione di contrasto della Polizia di Stato ai parcheggiatori abusivi

di Redazione ZON

Nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre, personale della Questura di Salerno ha fermato e denunciato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per l’attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città.

In particolare personale della DIGOS ha individuato, in Piazza Amendola, un cittadino italiano destinatario di un provvedimento DACUR (Divieto di Accesso a Specifiche Aree Urbane) emesso dal Questore di Salerno, che gli vietava l’accesso proprio a quell’area. Durante le verifiche, l’uomo ha opposto resistenza attiva agli agenti, proferendo nei loro confronti frasi offensive e minacce.

Per tali condotte, che hanno configurato l’inconfutabile violazione del divieto di accesso all’area, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. La sua condotta reiterata è stata segnalata per una valutazione di un eventuale inasprimento delle sanzioni a suo carico.

Sempre nell’ambito delle attività di controllo, domenica scorsa sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria ulteriori cinque parcheggiatori abusivi, sorpresi nei pressi dello Stadio Arechi.