Castelli di Lenzuola, in radio il nuovo brano del primo album di Ariete

Da oggi, venerdì 25 febbraio è fuori in radio il singolo “Castelli di lenzuola” della cantautrice romana Ariete tratto dal suo primo album “Specchio” in uscita sempre oggi su tutte le piattaforme digitali e in streaming.

“Castelli di lenzuola” è un singolo che racconta il passaggio dall’adolescenza al diventare grandi ed è allo stesso tempo una richiesta di preservare la purezza di un amore candido come quello dei bambini. La canzone è un incontro magico fatto di sguardi che porta a sognare ad occhi aperti, animando il desiderio di un amore vero e talmente bello da non volersi più svegliare. Ariete con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri.

Ariete, dopo la tournée estiva che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, sarà di nuovo in tour con le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza a marzo 2022 e già quasi tutto sold out.

CALENDARIO DATE:

12 marzo @Alcatraz – Milano

13 marzo @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino – SOLD OUT

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze – SOLD OUT

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT

28 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT