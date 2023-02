Cava de’ Tirreni, Via Rotolo: si accelera oer riaprire la strada

di Adelaide Senatore

Si accelera per riaprire la strada provinciale di via Rotolo in tempi ristretti. Sono infatti arrivati anche i pareri della Soprintendenza e dell’Autorità di Bacino che la Provincia attendeva per poter procedere all’indizione della gara e avviare i lavori di messa in sicurezza della scarpata franata lo scorso 8 dicembre dopo un violento nubifragio. Pronti il progetto esecutivo e la dotazione economica di circa 500 mila euro che la Provincia ha messo a disposizione, dopo i rilievi geologici per valutare l’entità dei danni e i lavori da eseguire per riaprire al traffico veicolare la strada di collegamento del centro città con le frazioni sul est della vallata.

“Seguiamo quotidianamente questo intervento – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Nunzio Senatore – consapevoli dei disagi che stanno vivendo i cittadini. Siamo fiduciosi di poter avviare prima possibile i lavori e procedere alla riapertura della strada”.