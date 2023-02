Salerno: sospensione idrica di 7 ore il 21 febbraio

di Adelaide Senatore

Sospensione idrica per sette ore prevista per la giornata di martedì 21 febbraio a Salerno a causa di un intervento di manutenzione in via Salvador Allende. la sospensione idrica avverrà alle ore 11:00 e si protrarrà fino alle 18:00. Ecco le vie interessate:

Via Salvador Allende (da incrocio Via Uffici Finanziari ad incrocio Via De Marco)

Viale De Marco

Viale Schiavone

Viale Antonio Bandiera

Viale Agostino Di Bartolomei