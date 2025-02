Re Carletto l’ha fatto di nuovo: Real Madrid devastante torna favorito in Champions

di Redazione ZON

Che spettacolo quest’anno nella lotta Champions, il nuovo format funziona bene e come, tanto da piazzare le due ex favorite alla vittoria in uno scontro playoff da urlo, ma Carletto Ancelotti Re di 5 Champions, prima ribalta il City di Guardiola all’andata e al ritorno cala un tris devastante per finire l’avversario senza alcuna pietà tattica.

Mentre Barcellona e Liverpool se la godevano in cima al Monte Palinsesto delle scommesse online sulle favorite alla vittoria Champions 2024/2025, Re Carlo è arrivato devastante a prendersi la quota più bassa, quella che sboccia dalle statistiche positive.

Barcellona e Liverpool per un grande risultato

Nella fase centrale del girone unico questi due club hanno straziato le avversarie sul campo e chiuso in testa alla classifica, diventando le favorite per la vittoria, nell’attesa del big match dei playoff tra City e Real. Attualmente, il Barcellona è quotato a 5.5 vincente Champions, il Liverpool 6.5 a pari merito con l’Arsenal. Lewandowski cercherà di migliorare ulteriormente la sua media gol di 0.80 reti per match: la migliore statistica della storia di questo torneo.

Atletico e PSG le grandi imprevedibili

Queste due squadre rappresentano l’alternativa imprevedibile che potrebbe accendere la scintilla dell’improbabilità in questo torneo, entrambe sono quotate come underdog per la vittoria e hanno sia esperienza che ottime chance di piazzarsi nella top 8. L’Atletico del Cholo è quotato vincente a 21, mentre il PSG è quotato vincente a 13 e il 7 – 0 dei playoff promette ancora sorprese.

Inter e Bayern Monaco a muso duro verso la vetta

Il Bayern Monaco rientra nella top 5 delle favorite con la vittoria Champions quotata a 8, non serve aggiungere altro, perché il Celtic è stato eliminato con saggezza e arguzia: il carro armato tedesco è travolgente.

L’Inter non ha avuto bisogno dei playoff, perché ha chiuso come miglior quarta del girone unico. Il bottino di 7 clean sheet su 8 rappresenta una seria ipoteca per dare ragione ai bookmaker: Biscione vincente Champions quotato a 13.

Re Carlo punta alla sua sesta Champions, sedicesima per il Real Madrid

Il palinsesto delle quote champions league 2025 aggiornate in diretta streaming live match detta le sue coordinate per la squadra favorita e in testa non può che esserci il Real Madrid, che ha sconfitto con 6 gol in due match gli ex favoriti del City firmato Guardiola: la fine di un’era? Per Carlo Ancelotti sicuramente no, perché punta a vincere il suo sesto trofeo dalle orecchie grandi e allargare ancora di più la sua interminabile bacheca.

Real Madrid vincente Champions quotato a 4.5 in una fase delicata, dove i Blancos vogliono riprendere il loro ritmo serrato, che nella storia gli ha consentito di piazzarsi al primo posto per cinque edizioni consecutive negli anni ‘50 e tre volte di fila nell’era Zidane.

Insomma, il miglior allenatore e il più vincente in Champions sta guidando il club più vincente di tutti i tempi: a tirare le somme ci vuole poco.