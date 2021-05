Dopo il video tormentone con Helen Mirren, ‘La vacinada’, Checco Zalone sorride nell’hub a Capurso dopo il vaccino

Anche Checco Zalone si è ‘vacinado’. Dopo L’immunità di gregge, il video con Virginia Raffaele in cui aveva raccontato con ironia il periodo di lockdown Checco Zalone è tornato con ‘La Vacinada‘, il cui videoclip è stato girato insieme alla star holliwodiana Helen Mirrer. Con il brano, il comico ha voluto raccontare l’andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. “Questa è solo una canzone, due note in allegria – ha commentato Checco Zalone – Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con ‘Mai come in questo momento‘”.

Potrebbe interessarti:

Questa volta, Checco posa sorridente dopo il vaccino al Pala Padovano, l’hub vaccinale della sua Capurso, suo comune di origine, in compagnia del sindaco Michele Laricchia che ha pubblicato la foto sui social. Dopo aver ricevuto la sua dose, il sindaco Laricchia ha voluto ringraziare i medici e i volontari: “Felice e vaccinato! Grazie ad Alessio Gulemì che è stato delicatissimo nella puntura e alla dottoressa Simonetta Saponaro per la perfetta fase anamnestica. Grazie all’intero staff medico del Pala Padovano, ai volontari di Aps Civitas Mariae e del servizio civico. La sensazione è bellissima. Mi sento rinato”.