Chernobyl: le forze russe lasciano il comando dell’area

Le forze russe lasciano il controllo di Chernobyl preso lo scorso 24 febbraio, a renderlo noto è l’agenzia ufficiale ucraina per la gestione della zona della centrale. La strategia russa sembrerebbe adesso virare verso la Bielorussia, è in questa direzione che all’inizio della giornata i soldati russi si sono diretti. Nell’area della centrale, nel nord del Paese, è stato lasciato solo un piccolo contingente.

La centrale di Chernobyl è ormai inattiva dal disastro del 1986, nonostante ciò è divenuta bersaglio dell’occupazione russa con l’obiettivo di spaventare mediaticamente i vertici del Paese oltre che per il fine di raggiungere più facilmente Kiev.

La gestione del sito da parte dei russi si è rivelata molto problematica, con continue interruzioni della corrente elettrica, necessaria per attivare i sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, ed il conseguente rischio di fughe radioattive. Inoltre, i numerosi incendi che si sviluppano in questa stagione hanno reso la zona ancora più tossica. E le conseguenze, sulla salute dei soldati occupanti, cominciano ad emergere. Alcune fonti dell’agenzia che sovrintende la zona di esclusione hanno riferito che le truppe impiegate a Chernobyl sono in cura per malattie da radiazioni in Bielorussia. Questa settimana, secondo media di Minsk, almeno sette autobus carichi di soldati sono arrivati in un centro specializzato a Gomel.

Secondo le testimonianze degli addetti all’impianto, i militari russi hanno attraversato senza dispositivi di protezione la cosiddetta Foresta Rossa, area boschiva altamente tossica che circonda il sito della centrale, vietata anche agli addetti ai lavori. I blindati hanno sollevato nuvole di polvere radioattiva che probabilmente ha contaminato i soldati all’interno. E’ stato un “suicidio”, ha sottolineato una delle fonti che lavora alla gestione di Chernobyl.