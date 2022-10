Chiagne, il nuovo singolo di Geolier con Lazza e Takagi & Ketra

È sotto gli occhi di tutti che le collaborazioni tra Geolier e Lazza sono tra quelle più richieste degli ultimi anni da pubblico e critica. I due artisti, tra i massimi esponenti di due delle scene capostipiti dell’urban nazionale – Napoli e Milano -, sono riusciti a entrare in pochi anni nell’olimpo dei grandi nomi della musica italiana, garantendosi la stima e il rispetto di fan, colleghi e player del music business.

Quando poi a sigillare una collaborazione di questo calibro c’è di fondo anche una grande amicizia e un’immensa stima reciproca, il risultato non può che essere quello che ascolteremo con “Chiagne”, il nuovo singolo di Geolier feat. Lazza, Takagi & Ketra, che ne hanno curato anche la produzione, e in uscita oggi venerdì 28 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy.

