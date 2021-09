Christoper Nolan: il regista è al lavoro su un nuovo progetto

Christoper Nolan torna al cinema. Il regista è al lavoro su un progetto riguardante il lavoro di R. Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Nel cast si vocifera la presenza di Cillian Murphy

Dopo il controverso Tenet, uscito nelle sale lo scorso anno, il regista britannico Christopher Nolan è al lavoro su un nuovo progetto. A riportare nelle ultime ore la notizia è stato il sito Deadline, il progetto in questione è ambientato durante gli anni della Seconda Guerra mondiale, periodo storico già coperto da Nolan con il suo Dunkirk.

Questa volta, però, il progetto andrà a concentrarsi sulla vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, l’inventore della bomba atomica, e della sua partecipazione al Progetto Manhattan, dove vennero realizzate le prime armi nucleari utilizzate nel conflitto.

A differenza delle sue precedenti pellicole, sembra che per questo suo ultimo lavoro Christoper Nolan non abbia nessuna intenzione di collaborare con la Warner Bros, ribandendo la sua ferma opposizione sulla scelta della major di distribuire importanti e attese pellicole contemporaneamente in sala che sulla piattaforma streaming HBO Max. Operazione che è fortemente criticata da molti addetti ai lavori, tra cui lo stesso Nolan.

Non si sa ancora a quale casa di produzione si rivolgerà Christopher Nolan, anche se di certo non avrà che l’imbarazzo della scelta, vista la sua posizione di influenza all’interno del panorama hollywoodiano contemporaneo.

Per quanto riguarda il casting, invece, sembra che sia trapelato il nome dell’attore Cillian Murphy, che ha partecipato a molti film di Nolan, tra cui la triologia del Cavaliere Oscuro, Inception e Durnkirk. Murphy ha da poco finito di girare l’ultima stagione della serie “Peaky Blinders”, e in molte occasione ha ribadito la sua stima per il regista, apprezzandone il talento, il metodo di lavoro e la creatività.

Nonostante le esigue informazioni, anche solo sulla carta, il nuovo film di Nolan sembra già dimostrarsi estremamente interessante. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.