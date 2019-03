Secondo appuntamento con Ciao Darwin 8 che vede lo scontro tra il Family Day ed il Gay Pride; ecco i momenti più importanti e chi ha vinto

Ritorna l’appuntamento del venerdì sera con Ciao Darwin 8. Dopo il grande successo della prima puntata (oltre 4 milioni di telespettatori) e che ha visto il mondo degli Shock avere la meglio su quello Chic, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si tuffa in una nuova sfida.

A sfidarsi sono il Family Day, capitanato dal cantante Povia, e il Gay Pride, con Vladimir Luxuria a capo della squadra.

Chi riuscirà ad avere la meglio nelle 5 sfide poste dal gioco? Dopo la discesa di Madre Natura, inizia il primo dibattito tra le due compagini. Secondo Povia “si deve difendere la famiglia naturale” e sceglie la sua “I bambini fanno ooh..” come canzone che incarna lo spirito del Family Day.

Dall’altra parte, la risposta del Gay Pride e di Vladimir Luxuria: “Il nostro spirito è quello di reagire al grigiore della tristezza con i nostri colori. Noi vogliamo essere fieri e ci vogliamo mostrare per quello che siamo”. La canzone scelta è “I Am what I am” di Gloria Gaynor. E la prima votazione del pubblico dà ragione alle motivazioni del mondo Family Day per 130 a 70.

Genodrome

Danno il via alla prima prova ufficiale il Family Day con i suoi 5 concorrenti che arrivano al termine del percorso con non poche difficoltà, addirittura con un rappresentante che si ritira a gara inoltrata. Anche il Gay Pride incombe in qualche difficoltà iniziale e riesce a completare l’intero tragitto con un solo concorrente.

Il punteggio finale della prova non premia nessuna delle due compagini: termina 20 a 20 e il Family Day resta avanti per 150 a 90.

Viaggio nel tempo

Il secondo viaggio nel tempo di Ciao Darwin 8 si ambienta in un Museo con le rappresentazioni di tanti quadri artistici come Wahrol, Botticelli, Picasso, Van Gogh e molti altri.

Dopo numerose prove, i due concorrenti giungono alla corsa verso lo studio e ad avere la meglio è il rappresentante del Gay Pride. Ed il risultato finale premia due volte la squadra di Luxuria per 250 a 170 e ottengono il sorpasso, andando 340 a 320.