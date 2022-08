Cina: scoperto un nuovo virus

Stando alle ultime notizie in Cina sono state contagiate, da un nuovo virus, ben 35 persone. Scopriamo, insieme, di che cosa si tratta.

Cina: di che virus si tratta?

Si tratta di un virus di origine animale diffusosi nelle province cinesi dello Shandong e dell’Henan.

Quali sono i sintomi?

Tra i sintomi ci sono febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea.

Qual è il tasso di mortalità?

Secondo l’Oms il tasso di mortalità potrebbe arrivare al 75%, ma non è ancora certa la trasmissibilità da uomo a uomo.

Cina: ecco cosa dicono gli scienziati

Secondo un gruppo di scienziati di Cina e Singapore responsabile del contagio è un henipavirus. Questi virus sono ospitati, generalmente, dai pipistrelli della frutta e dai microchirotteri di diverse specie e possono causare gravi malattie negli animali e nell’uomo con tassi di mortalità compresi tra il 40 e il 75%, quindi molto più elevati del coronavirus.

Cina, Henipavirus: non esistono vaccini al momento

Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l’Henipavirus e l’unico trattamento è la terapia di supporto per gestire le complicanze.