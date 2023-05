Comicon, record di presenze alla Mostra d’Oltremare: la nostra esperienza

di Antonio D'Amore

Un mondo di sogni e desideri che diventa realtà: questo è ciò che si trova quando si trapassano i cancelli della Mostra d’Oltremare a Napoli durante i quattro giorni del Comicon, una delle fiere del fumetto e del videogioco più importanti d’Italia.

Dal 28 aprile al 1° maggio le porte dell’area gigante della zona di Fuorigrotta quest’anno sono state aperte per la sua XXIII edizione, la più grande di sempre: “Mai raggiunti numeri così alti e dimensioni così ampie, per un successo di pubblico, operatori e ospiti – si legge nella nota di chiusura evento del Comicon Napoli – che hanno riconosciuto la qualità dell’offerta culturale e artistica: oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto ed un’arena all’aperto da 5.500 posti a sedere, 380 espositori, più di 300 ospiti, oltre 400 eventi e 7.000 accreditati tra i professionisti dei diversi settori.” La prossima edizione del Comicon Napoli si terrà dal 25 al 28 aprile 2024 per la XXIV edizione, ma per chi non riesce a trattenersi dal 23 al 25 giugno con la prima edizione di Comicon Bergamo. La città bergamasca insieme a Brescia quest’anno sono Capitale della Cultura 2023, la fiera verrà inaugurata con la mostra di Milo Manara “Vite d’Artista” (dal 22 giugno presso la ex chiesa della Maddalena di Bergamo). Soddisfatti dei grandi numeri il Presidente di Comicon, Claudio Curcio, e il Direttore Generale, Carlo Cigliano.

La nostra esperienza al Comicon

Entrare nel mondo di Comicon quest’anno è stata un’esperienza fantastica, c’è davvero tutto ciò che un appassionato di fumetti e videogiochi può desiderare. Non è un evento dedicato solo agli appassionati, ma anche aperto a curiosi e a chi non ha mai avuto a che fare con la cultura pop. Anche questo è il bello di Comicon. Gli stand immensi, i numerosissimi cosplayers in giro per la Mostra d’Oltremare, l’area food del Pizzacon, gli incontri con artisti e persone importanti della cultura popolare, le trasposizioni in era medioevale oppure nel mondo di Harry Potter o Resident Evil, rendono Comicon un evento davvero eccezionale. È impossibile non restare a bocca aperta, all’ingresso dei cancelli davanti allo Stadio Maradona, entrando nel primo Padiglione dove sono stati esposti disegni e tavolozze di grandissimi del fumetto. Si rimane sbalorditi di fronte alle opere di artisti tra i quali Brecht Vandenbroucke, Luca Boschi, Jim Lee e Giorgio Cavazzano. Uno spettacolo per gli occhi e per la cultura.