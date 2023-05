Radio Italia Live- Concerto 2023: ecco quali cantanti ci saranno

di Filomena Volpe

Oggi, giovedì 4 maggio 2023, Mario Voltanti, Editore e Presidente di Radio Italia ha annunciato i nomi dei 10 cantanti che sabato 20 maggio si esibiranno sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, in piazza Duomo a Milano. Scopriamoli insieme!

Radio Italia Live- Concerto 2023: il cast

Achille Lauro

Articolo 31

Colpaesce Di Martino

Elodie

Tiziano Ferro

Lazza

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Tananai

Le parole di Achille Lauro

Durante la conferenza stampa il cantante, in qualità di rappresentante del cast, ha dichiarato:

“Sicuramente questo concerto mi ha portato fortuna in passato. Sono contento di aver visto un cast di questo livello, ma non avevo dubbi. E’ un cast che rappresenta perfettamente la musica italiana di oggi. Ci tengo a ringraziare Radio Italia, che sostiene la musica italiana come patrimonio del nostro Paese. Per me Milano è come una seconda casa, è una città veramente aperta ai giovani, che crede nelle idee ed è una città dove le cose possono succedere. Sarà un concerto incredibile!”

Le parole dei sindaco di Milano

“Voglio ringraziare Mario Volanti e tutti voi di Radio Italia. Fare i fenomeni un anno e andarsene è un po’ da tutti; avere la costanza di esserci e la voglia di fare sempre meglio è da campioni e voi di Radio Italia campioni siete, quindi voglio ringraziarvi!”

Le parole di Alessandro Voltanti

“Siamo pronti a replicare il successo degli scorsi anni e a raggiungere un pubblico sempre più vasto attraverso la radio, la tv, lo streaming web, le app e i social, senza dimenticare la piazza che ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Nel 2022 oltre 9 milioni di persone (fonte: GroupM) hanno vissuto con noi questo grande evento: non vediamo l’ora di emozionarci di nuovo insieme”, ha spiegato Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia solomusicaitaliana.