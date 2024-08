Comune di Baronissi, il Sindaco Anna Petta: “Approvato il progetto della nuova costruzione dell’asilo nido in via Borsellino”

di Redazione ZON

La Giunta Comunale di Baronissi ha approvato la delibera che sancisce l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Borsellino. Grazie a un finanziamento di 864.000 euro ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la città potrà beneficiare di una nuova struttura educativa per i bambini da 0 a 3 anni. Il finanziamento rientra nella Missione 4 del PNRR, che mira a potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido fino alle università.

“La costruzione di un nuovo asilo nido in via Borsellino rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi educativi e sociali a Baronissi. Questo è molto più di un semplice edificio; è un investimento nel futuro dei nostri bambini e un segno tangibile del nostro impegno nel sostenere le famiglie locali. Vogliamo offrire ai nostri cittadini, sin dai primi anni di vita, le migliori opportunità di crescita e sviluppo in un ambiente sicuro e stimolante. L’apertura del quarto asilo nido comunale permetterà di accogliere fino a trentasei bambini, portando la nostra città a raggiungere standard educativi di livello europeo”. Afferma il Sindaco Anna Petta.

“Il conseguimento di questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra amministrazione. In un momento storico in cui molti Comuni hanno rinunciato a partecipare a questi bandi a causa delle sfide organizzative e dei tempi stretti, noi abbiamo scelto di affrontare la sfida con determinazione. Questo progetto non solo risponde alle esigenze immediate della nostra comunità, ma riflette una visione strategica a lungo termine per lo sviluppo educativo e sociale del nostro territorio. Migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia significa creare le basi per una società più equa e prospera, dove ogni bambino ha la possibilità di crescere e apprendere in un ambiente adeguato”. Dichiara l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano.

“Questa nuova struttura arricchirà il ventaglio di servizi per la prima infanzia e contribuirà a rendere Baronissi un luogo sempre più accogliente e funzionale per le famiglie. Il nostro impegno è volto a creare un ambiente urbano che risponda alle esigenze dei cittadini, promuovendo la coesione sociale e migliorando la qualità della vita. Questo asilo nido rappresenta un tassello fondamentale in questa visione di sviluppo integrato e sostenibile”. Conclude l’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi.

La costruzione del nuovo asilo nido in via Borsellino garantirà ai più piccoli l’accesso a un’educazione di qualità fin dai primi anni di vita, offrendo al contempo un sostegno concreto alle famiglie nella gestione della conciliazione tra vita familiare e professionale. Questo investimento è una testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare i servizi educativi e nel promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.