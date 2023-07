Pontecagnano Faiano: 3 nuovi mezzi elettrici per la pulizia della città

di Adelaide Senatore

Sono stati dati in dotazione agli operatori ecologici tre nuovi mezzi per la pulizia della città di Pontecagnano Faiano.

L’Amministrazione Lanzara ha voluto, infatti, ottimizzare il lavoro degli addetti mettendo loro a disposizione due scooter ed una spazzatrice, rigorosamente elettrici.

Ciò prettamente in linea con gli obiettivi del Comune, che tende ad imporre strumenti funzionali ma al tempo stesso a basso impatto ambientale e sonoro.

Si tratta, dunque, di una dotazione ecosostenibile, che coadiuverà l’attività di pulizia mediante strumenti maneggevoli e di grande potenza, arrivando anche in zone interdette ai veicoli tradizionali.

Inevitabile l’entusiasmo del Consigliere con delega all’Ecologia, Verde e Politiche Ambientali, Beniamino Castelluccio: “Ancora un intervento in favore del decoro della città, che deve mantenere alto il livello di igiene e di vivibilità. Con questi tre ingressi, andremo più spediti verso le zone anche più impervie e raggiungeremo le strade, i giardini, le aree pedonali, le piazze, i vicoli, con maggiore facilità. Il nostro primo obiettivo resta sempre quello di raggiungere risultati più alti, con il contributo dell’Amministrazione, degli addetti ai lavori ed anche degli stessi cittadini, che hanno il dovere collaborare rispettando le regole e segnalando anomalie, problematiche, criticità. Un plauso anche alla ditta Sarim che ci sostiene e ci accompagna in questo percorso di evoluzione e miglioramento del servizio”.

A seguire si è espresso il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Guardare i nuovi mezzi in strada è fonte di grande gratificazione. Sul tema dell’ambiente, che anche a livello mondiale suscita ampia preoccupazione, noi cerchiamo di essere quanto più presenti e lungimiranti. Come testimoniano i fatti, stiamo facendo tanto e faremo di più per garantire che Pontecagnano Faiano sia una città all’avanguardia, attenta alle nuove esigenze ed ai nuovi scenari. Un grazie al Consigliere Castelluccio ed anche a tutti gli operatori della Sarim che, anche sfidando il caldo impietoso di questi mesi, lavorano per assicurarci un servizio in linea con le nostre attese. Da parte di tutti resta comunque l’impegno a fare qualcosa anche nel proprio piccolo, così da continuare a rendere l’utopia di una città pulita una bella realtà”.