Torrione: lo storico bar Orlando cambia gestione

di Adelaide Senatore

Dopo 58 anni, cambia la gestione dello storico bar Orlando di Torrione. Questo esercizio, famoso per i suoi deliziosi caffè, cornetti, zeppole e danesi, è sempre stato un punto di riferimento per il quartiere e oltre. Oggi, Annamaria e Rosalba abbasseranno per l’ultima volta la saracinesca del bar Orlando, ma prima hanno voluto condividere una lettera di saluto sul bancone con tutti i loro affezionati clienti (vedi foto in basso ndr). L’addio delle due gestori ha commosso anche i frequentatori dei social media, in particolare all’interno del gruppo Facebook “Sei di Torrione se…Enzo Carrella”