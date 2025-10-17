Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival 2025
Il Merano Wine Festival 2025 rappresenta un momento di visibilità e di identità condivisa
Dieci anni di presenza e dieci aziende protagoniste dell’eccellenza campana
Confagricoltura Salerno conferma la propria partecipazione al Merano Wine Festival 2025, una delle più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate al vino e alle produzioni enogastronomiche di alta qualità, portando con sé 10 aziende associate che rappresentano l’eccellenza enologica e agroalimentare del territorio salernitano.
La presenza di Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival non è una novità: da oltre dieci anni, l’organizzazione è al fianco delle imprese agricole della provincia per valorizzarne il lavoro, la qualità produttiva e la capacità di innovare mantenendo salde le proprie radici.
«Partecipare a Merano significa raccontare il nostro territorio attraverso i suoi vini, i suoi sapori e le sue persone» — dichiara Antonio Costantino, Presidente di Confagricoltura Salerno. «Il nostro ruolo è quello di accompagnare le aziende in un percorso di crescita continua, sostenendole nell’accesso ai mercati, nella comunicazione e nel confronto con i grandi attori del settore enogastronomico nazionale e internazionale».
Attraverso il coordinamento e l’assistenza tecnica forniti da Confagricoltura Salerno, le imprese partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti a buyer, giornalisti e opinion leader, consolidando rapporti commerciali e promuovendo l’immagine di una Campania agricola dinamica, sostenibile e orientata all’eccellenza. La partecipazione di Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival è stata presentata questa mattina a Roma, a Palazzo della Valle.
Il Merano Wine Festival 2025 rappresenta dunque un momento di visibilità e di identità condivisa, in cui le aziende salernitane potranno esprimere il meglio della loro tradizione e della loro capacità di innovazione.
ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI
- “I Benedettini – Oliveti Frantoio biologico”. Comune: Ottati; prodotto: olio evo.
- “Kairos. Società cooperativa”. Comune: Ottati; prodotto: pacco regali prodotti cilentani.
- “Azienda agricola Aceto Salvatore”. Comune: Amalfi; prodotto: limoni, limoncello, marmellate.
- “Tenuta Marchese Cardone”. Comune: Agropoli; prodotto: vino, olio evo, fichi, confetture.
- “Azienda Agricola Salella”. Comune: Salento; prodotto: olio evo e olive ammaccate.
- “Salumi Tomeo”. Comune: Omignano; prodotto: salumi.
- “Società agricola Il Dono dell’Erba”. Comune: Ottati; prodotto: carta con camicia d’aglio.
- “Melisir”. Comune: Ottati; prodotto: miele.
- “Azienda Agricola Alessio Francesco”. Comune: Ottati; prodotto: olio evo.
- “Vitis Aurunca Sas”. Comune: Caserta; prodotto: vino e olio evo.