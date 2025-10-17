Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival 2025

di Redazione ZON

Dieci anni di presenza e dieci aziende protagoniste dell’eccellenza campana

Confagricoltura Salerno conferma la propria partecipazione al Merano Wine Festival 2025, una delle più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate al vino e alle produzioni enogastronomiche di alta qualità, portando con sé 10 aziende associate che rappresentano l’eccellenza enologica e agroalimentare del territorio salernitano.

La presenza di Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival non è una novità: da oltre dieci anni, l’organizzazione è al fianco delle imprese agricole della provincia per valorizzarne il lavoro, la qualità produttiva e la capacità di innovare mantenendo salde le proprie radici.

«Partecipare a Merano significa raccontare il nostro territorio attraverso i suoi vini, i suoi sapori e le sue persone» — dichiara Antonio Costantino, Presidente di Confagricoltura Salerno. «Il nostro ruolo è quello di accompagnare le aziende in un percorso di crescita continua, sostenendole nell’accesso ai mercati, nella comunicazione e nel confronto con i grandi attori del settore enogastronomico nazionale e internazionale».

Attraverso il coordinamento e l’assistenza tecnica forniti da Confagricoltura Salerno, le imprese partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti a buyer, giornalisti e opinion leader, consolidando rapporti commerciali e promuovendo l’immagine di una Campania agricola dinamica, sostenibile e orientata all’eccellenza. La partecipazione di Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival è stata presentata questa mattina a Roma, a Palazzo della Valle.

Il Merano Wine Festival 2025 rappresenta dunque un momento di visibilità e di identità condivisa, in cui le aziende salernitane potranno esprimere il meglio della loro tradizione e della loro capacità di innovazione.

ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI